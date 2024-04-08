https://ria.ru/20240408/pavodok-1938633651.html
РЖД помогут железнодорожникам, пострадавшим от паводка
РЖД помогут железнодорожникам, пострадавшим от паводка - РИА Новости, 08.04.2024
РЖД помогут железнодорожникам, пострадавшим от паводка
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) окажет помощь железнодорожникам, пострадавшим от паводка в Оренбургской и Курганской областях, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:59
2024-04-08T15:59
2024-04-08T15:59
курганская область
орск
урал
ржд
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) окажет помощь железнодорожникам, пострадавшим от паводка в Оренбургской и Курганской областях, говорится в сообщении компании. "РЖД оказывают помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской и Курганской областях. На данный момент известно, что пострадало имущество 371 железнодорожника, включая 42 пенсионеров компании. Мы поможем всем. Эта работа носит индивидуальный характер: сотрудники и неработающие пенсионеры РЖД получат выплаты первоочередной помощи, в дальнейшем будет определен ущерб. Необходимая поддержка будет оказана каждому", – говорится в сообщении. В холдинге отметили, что на вокзале Орска организован штаб по сбору гуманитарной помощи. Там работают волонтеры компании. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, орск, урал, ржд, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Орск, Урал, РЖД, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
РЖД помогут железнодорожникам, пострадавшим от паводка
РЖД помогут работникам, пострадавшим от паводка в Оренбуржье и Кургане
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) окажет помощь железнодорожникам, пострадавшим от паводка в Оренбургской и Курганской областях, говорится в сообщении компании.
«
"РЖД оказывают помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской и Курганской областях. На данный момент известно, что пострадало имущество 371 железнодорожника, включая 42 пенсионеров компании. Мы поможем всем. Эта работа носит индивидуальный характер: сотрудники и неработающие пенсионеры РЖД получат выплаты первоочередной помощи, в дальнейшем будет определен ущерб. Необходимая поддержка будет оказана каждому", – говорится в сообщении.
В холдинге отметили, что на вокзале Орска организован штаб по сбору гуманитарной помощи. Там работают волонтеры компании.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.