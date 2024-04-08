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РЖД помогут железнодорожникам, пострадавшим от паводка

РЖД помогут железнодорожникам, пострадавшим от паводка - РИА Новости, 08.04.2024

РЖД помогут железнодорожникам, пострадавшим от паводка

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) окажет помощь железнодорожникам, пострадавшим от паводка в Оренбургской и Курганской областях, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:59

2024-04-08T15:59

2024-04-08T15:59

курганская область

орск

урал

ржд

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) окажет помощь железнодорожникам, пострадавшим от паводка в Оренбургской и Курганской областях, говорится в сообщении компании. "РЖД оказывают помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской и Курганской областях. На данный момент известно, что пострадало имущество 371 железнодорожника, включая 42 пенсионеров компании. Мы поможем всем. Эта работа носит индивидуальный характер: сотрудники и неработающие пенсионеры РЖД получат выплаты первоочередной помощи, в дальнейшем будет определен ущерб. Необходимая поддержка будет оказана каждому", – говорится в сообщении. В холдинге отметили, что на вокзале Орска организован штаб по сбору гуманитарной помощи. Там работают волонтеры компании. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

курганская область

орск

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курганская область, орск, урал, ржд, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024