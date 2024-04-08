https://ria.ru/20240408/pavodok-1938588513.html

В Курганской области пьяный упал с моста, закрытого из-за паводка, и утонул

В Курганской области пьяный упал с моста, закрытого из-за паводка, и утонул - РИА Новости, 08.04.2024

В Курганской области пьяный упал с моста, закрытого из-за паводка, и утонул

Первым утонувшим в Курганской области во время прохождения паводка стал пьяный мужчина, упавший с моста, который был закрыт из-за половодья, сообщил глава... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:07

2024-04-08T14:07

2024-04-08T14:18

происшествия

курганская область

прорыв дамбы в орске

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Первым утонувшим в Курганской области во время прохождения паводка стал пьяный мужчина, упавший с моста, который был закрыт из-за половодья, сообщил глава Варгашинского округа региона Валерий Яковлев в своем Telegram-канале.Губернатор Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории Курганской области режим повышенной готовности из-за паводка."Сегодня, 8 апреля, на реке Суерь в Варгашинском округе утонул житель деревни Секисово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вопреки установленному запрету переходил реку через пешеходный мост, передвижение по которому было запрещено на период половодья", - написал Яковлев.Глава округа обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности. "Угрозы населённым пунктам в связи с половодьем в нашем округе нет. Но на водоёмах, как и в любое другое время года, нужно быть осторожными, соблюдать меры безопасности", - добавил он.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html

курганская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, курганская область, прорыв дамбы в орске