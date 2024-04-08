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В Курганской области пьяный упал с моста, закрытого из-за паводка, и утонул - РИА Новости, 08.04.2024
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14:07 08.04.2024 (обновлено: 14:18 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938588513.html
В Курганской области пьяный упал с моста, закрытого из-за паводка, и утонул
В Курганской области пьяный упал с моста, закрытого из-за паводка, и утонул - РИА Новости, 08.04.2024
В Курганской области пьяный упал с моста, закрытого из-за паводка, и утонул
Первым утонувшим в Курганской области во время прохождения паводка стал пьяный мужчина, упавший с моста, который был закрыт из-за половодья, сообщил глава... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:07
2024-04-08T14:18
происшествия
курганская область
прорыв дамбы в орске
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Первым утонувшим в Курганской области во время прохождения паводка стал пьяный мужчина, упавший с моста, который был закрыт из-за половодья, сообщил глава Варгашинского округа региона Валерий Яковлев в своем Telegram-канале.Губернатор Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории Курганской области режим повышенной готовности из-за паводка."Сегодня, 8 апреля, на реке Суерь в Варгашинском округе утонул житель деревни Секисово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вопреки установленному запрету переходил реку через пешеходный мост, передвижение по которому было запрещено на период половодья", - написал Яковлев.Глава округа обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности. "Угрозы населённым пунктам в связи с половодьем в нашем округе нет. Но на водоёмах, как и в любое другое время года, нужно быть осторожными, соблюдать меры безопасности", - добавил он.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html
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происшествия, курганская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Курганская область, Прорыв дамбы в Орске
В Курганской области пьяный упал с моста, закрытого из-за паводка, и утонул

Первым погибшим в Курганской области из-за паводка стал упавший с моста пьяный

© Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области
© Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Первым утонувшим в Курганской области во время прохождения паводка стал пьяный мужчина, упавший с моста, который был закрыт из-за половодья, сообщил глава Варгашинского округа региона Валерий Яковлев в своем Telegram-канале.
Губернатор Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории Курганской области режим повышенной готовности из-за паводка.
"Сегодня, 8 апреля, на реке Суерь в Варгашинском округе утонул житель деревни Секисово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вопреки установленному запрету переходил реку через пешеходный мост, передвижение по которому было запрещено на период половодья", - написал Яковлев.
Глава округа обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности. "Угрозы населённым пунктам в связи с половодьем в нашем округе нет. Но на водоёмах, как и в любое другое время года, нужно быть осторожными, соблюдать меры безопасности", - добавил он.
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ПроисшествияКурганская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
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