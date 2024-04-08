https://ria.ru/20240408/pavodok-1938546648.html
Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе
Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе - РИА Новости, 08.04.2024
Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе
Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил в своем Telegram-канале, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:12
2024-04-08T12:12
2024-04-08T12:23
оренбург
происшествия
прорыв дамбы в орске
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ОРСК, 8 апр – РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил в своем Telegram-канале, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей срочно эвакуироваться."Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас", - написал Салмин.
https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938526312.html
оренбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе
Мэр Оренбурга: вода может прийти в город ночью и превысить опасное значение