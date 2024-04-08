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Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе - РИА Новости, 08.04.2024
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12:12 08.04.2024 (обновлено: 12:23 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938546648.html
Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе
Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе - РИА Новости, 08.04.2024
Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе
Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил в своем Telegram-канале, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:12
2024-04-08T12:23
оренбург
происшествия
прорыв дамбы в орске
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ОРСК, 8 апр – РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил в своем Telegram-канале, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей срочно эвакуироваться."Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас", - написал Салмин.
https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938526312.html
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оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе

Мэр Оренбурга: вода может прийти в город ночью и превысить опасное значение

© Фото : orenburg_tgРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : orenburg_tg
Река Урал в Оренбурге
Читать ria.ru в
ОРСК, 8 апр – РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил в своем Telegram-канале, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей срочно эвакуироваться.
"Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас", - написал Салмин.
Кадры из оренбургского Новотроицка, где утром была объявлена эвакуация - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Из оренбургского Новотроицка начали эвакуировать людей
Вчера, 11:11
 
ОренбургПроисшествияПрорыв дамбы в Орске
 
 
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