https://ria.ru/20240408/pavodok-1938546648.html

Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе

Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе - РИА Новости, 08.04.2024

Мэр Оренбурга не исключил ухудшения ситуации с паводками в городе

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил в своем Telegram-канале, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:12

2024-04-08T12:12

2024-04-08T12:23

оренбург

происшествия

прорыв дамбы в орске

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ОРСК, 8 апр – РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил в своем Telegram-канале, что уровень воды в городе, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, и призвал жителей срочно эвакуироваться."Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас", - написал Салмин.

https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938526312.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске