https://ria.ru/20240408/pavodok-1938540024.html

Спасатели из Югры выехали для помощи в Курганскую область

Спасатели из Югры выехали для помощи в Курганскую область - РИА Новости, 08.04.2024

Спасатели из Югры выехали для помощи в Курганскую область

Спасатели Ханты-Мансийского автономного округа выехали в Курганскую область для помощи в ликвидации последствий приближающегося паводка, сообщает региональный... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:53

2024-04-08T11:53

2024-04-08T11:53

происшествия

жилье

курганская область

ханты-мансийский автономный округ

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Спасатели Ханты-Мансийского автономного округа выехали в Курганскую область для помощи в ликвидации последствий приближающегося паводка, сообщает региональный главк МЧС. Губернатор Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. "Аэромобильная группировка МЧС Югры сегодня выехала в Курганскую область для ликвидации последствий паводка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

курганская область

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, жилье, курганская область, ханты-мансийский автономный округ, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024