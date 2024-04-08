https://ria.ru/20240408/pavodok-1938531262.html
В Кургане сирены напоминают жителям об эвакуации
В Кургане сирены напоминают жителям об эвакуации - РИА Новости, 08.04.2024
В Кургане сирены напоминают жителям об эвакуации
Электросирена предупредит жителей Кургана в понедельник о необходимости эвакуироваться тем, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, сообщила... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:29
2024-04-08T11:29
2024-04-08T11:29
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Электросирена предупредит жителей Кургана в понедельник о необходимости эвакуироваться тем, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, сообщила пресс-служба горадминистрации. Губернатор региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории Курганской области режим повышенной готовности. По данным горадминистрации, уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 (06.00 мск) 8 апреля составляет 305 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за сутки плюс 15 сантиметров. "Сегодня, 8 апреля, в 10.00 (08.00 мск) на территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, будут запущены электросирены для передачи сигнала: "Внимание всем!" и блоки акустического оповещения. Сигнал напоминает об обязательной эвакуации", - говорится в сообщении. Пресс-служба напоминает, что если гражданам переезжать некуда, их примут в пунктах временного размещения, особое внимание нужно уделить детям, пожилым и маломобильным родственникам. По данным ГУМЧС России по региону, согласно прогнозу вероятных ЧС и их последствий, обусловленных прохождением паводка на территории Курганской области в 2024 году, 62 населенных пункта, 4300 домов и 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть подтоплены. В зоне ЧС окажутся 18 718 человек, 3649 детей.
https://ria.ru/20240408/chs-1938481116.html
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html
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происшествия, курган, курганская область, россия, вадим шумков, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Курган, Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Прорыв дамбы в Орске
В Кургане сирены напоминают жителям об эвакуации
В Кургане сирены напоминают жителям об эвакуации из-за паводка
ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Электросирена предупредит жителей Кургана в понедельник о необходимости эвакуироваться тем, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Губернатор региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории Курганской области режим повышенной готовности.
По данным горадминистрации, уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 (06.00 мск) 8 апреля составляет 305 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за сутки плюс 15 сантиметров.
"Сегодня, 8 апреля, в 10.00 (08.00 мск) на территориях, подверженных угрозе затопления в Кургане, будут запущены электросирены для передачи сигнала: "Внимание всем!" и блоки акустического оповещения. Сигнал напоминает об обязательной эвакуации", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напоминает, что если гражданам переезжать некуда, их примут в пунктах временного размещения, особое внимание нужно уделить детям, пожилым и маломобильным родственникам.
По данным ГУМЧС России по региону, согласно прогнозу вероятных ЧС и их последствий, обусловленных прохождением паводка на территории Курганской области в 2024 году, 62 населенных пункта, 4300 домов и 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть подтоплены. В зоне ЧС окажутся 18 718 человек, 3649 детей.