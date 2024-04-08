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Мурашко провел совещание по организации медпомощи в регионах с паводками
Мурашко провел совещание по организации медпомощи в регионах с паводками - РИА Новости, 08.04.2024
Мурашко провел совещание по организации медпомощи в регионах с паводками
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел совещание по организации оказания медицинской помощи в регионах со сложной паводковой обстановкой, сообщил... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:14
2024-04-08T17:14
2024-04-08T17:17
общество
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россия
михаил мурашко
алексей кузнецов
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел совещание по организации оказания медицинской помощи в регионах со сложной паводковой обстановкой, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел совещание по организации оказания медицинской помощи в регионах со сложной паводковой обстановкой, с участием руководителей региональных органов управления здравоохранением и службы медицины катастроф в режиме видеоконференцсвязи", - сказал Кузнецов. Отмечается, что представители субъектов РФ доложили о ситуации с паводками и их влиянии на оказание медицинской помощи, а также о принимаемых мерах."Министр здравоохранения России поручил регионам обеспечить доступность всех видов медицинской помощи с учетом прогнозов подъема уровня воды, предусмотрев изменения в маршрутизации, перевод пациентов стационаров в другие медицинские учреждения, бесперебойное обеспечение пациентов, в том числе в пунктах временного размещения, необходимыми лекарствами", - добавил помощник главы Минздрава.По его словам, важно обеспечить и доступность вакцинации от инфекций по эпидемическим показаниям.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Паводок в Оренбургской области
5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.
Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
2024-04-08T17:14
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, алексей кузнецов, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Алексей Кузнецов, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Мурашко провел совещание по организации медпомощи в регионах с паводками
Мурашко провел совещание с главами регионов со сложной паводковой обстановкой
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел совещание по организации оказания медицинской помощи в регионах со сложной паводковой обстановкой, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел совещание по организации оказания медицинской помощи в регионах со сложной паводковой обстановкой, с участием руководителей региональных органов управления здравоохранением и службы медицины катастроф в режиме видеоконференцсвязи", - сказал Кузнецов.
Отмечается, что представители субъектов РФ доложили о ситуации с паводками и их влиянии на оказание медицинской помощи, а также о принимаемых мерах.
"Министр здравоохранения России поручил регионам обеспечить доступность всех видов медицинской помощи с учетом прогнозов подъема уровня воды, предусмотрев изменения в маршрутизации, перевод пациентов стационаров в другие медицинские учреждения, бесперебойное обеспечение пациентов, в том числе в пунктах временного размещения, необходимыми лекарствами", - добавил помощник главы Минздрава.
По его словам, важно обеспечить и доступность вакцинации от инфекций по эпидемическим показаниям.