https://ria.ru/20240408/pavodki-1938668905.html

Мурашко провел совещание по организации медпомощи в регионах с паводками

Мурашко провел совещание по организации медпомощи в регионах с паводками - РИА Новости, 08.04.2024

Мурашко провел совещание по организации медпомощи в регионах с паводками

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел совещание по организации оказания медицинской помощи в регионах со сложной паводковой обстановкой, сообщил... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:14

2024-04-08T17:14

2024-04-08T17:17

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

алексей кузнецов

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел совещание по организации оказания медицинской помощи в регионах со сложной паводковой обстановкой, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел совещание по организации оказания медицинской помощи в регионах со сложной паводковой обстановкой, с участием руководителей региональных органов управления здравоохранением и службы медицины катастроф в режиме видеоконференцсвязи", - сказал Кузнецов. Отмечается, что представители субъектов РФ доложили о ситуации с паводками и их влиянии на оказание медицинской помощи, а также о принимаемых мерах."Министр здравоохранения России поручил регионам обеспечить доступность всех видов медицинской помощи с учетом прогнозов подъема уровня воды, предусмотрев изменения в маршрутизации, перевод пациентов стационаров в другие медицинские учреждения, бесперебойное обеспечение пациентов, в том числе в пунктах временного размещения, необходимыми лекарствами", - добавил помощник главы Минздрава.По его словам, важно обеспечить и доступность вакцинации от инфекций по эпидемическим показаниям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Паводок в Оренбургской области 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение. Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. 2024-04-08T17:14 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, алексей кузнецов, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024