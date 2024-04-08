https://ria.ru/20240408/pavodki-1938647493.html
Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за паводков в Оренбургской области
Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за паводков в Оренбургской области - РИА Новости, 08.04.2024
Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за паводков в Оренбургской области
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в период с 8 по 18 апреля организовало работу "горячей линии" по вопросам соблюдения профилактических мер во РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:34
2024-04-08T16:34
2024-04-08T16:36
здоровье - общество
оренбургская область
оренбург
орск
александр куренков (мчс)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938444391_0:280:3144:2048_1920x0_80_0_0_ed9ecca547dd1c3e939e4fab1d3c2c5f.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в период с 8 по 18 апреля организовало работу "горячей линии" по вопросам соблюдения профилактических мер во время паводка, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области в период с 8 по 18 апреля организована работа горячей линии по вопросам соблюдения профилактических мер во время паводка", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты дадут рекомендации по вопросам профилактики инфекционных болезней, использования воды и дезинфекции жилища, звонки принимаются по телефонам: 8 (3532) 44-23-54 – Оренбург, с понедельника по четверг с 9.30 до 17.30, в пятницу с 9.30 до 16.30, а также по номеру: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) – Единый консультационный центр Роспотребнадзора, круглосуточно, без выходных дней . "Оперативная информация о принимаемых мерах во время паводка и рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний ежедневно публикуются на официальном сайте и в социальных сетях Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области", - заключили в ведомстве. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938254369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938444391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bc8f588c13071017df305eb80181d59.jpg
Паводок в Оренбургской области
5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.
Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
2024-04-08T16:34
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, оренбургская область, оренбург, орск, александр куренков (мчс), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Здоровье - Общество, Оренбургская область, Оренбург, Орск, Александр Куренков (МЧС), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за паводков в Оренбургской области
Горячая линия Роспотребнадзора по Оренбуржью будет работать с 8 по 18 апреля