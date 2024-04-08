https://ria.ru/20240408/pavodki-1938647493.html

Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за паводков в Оренбургской области

Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за паводков в Оренбургской области - РИА Новости, 08.04.2024

Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за паводков в Оренбургской области

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в период с 8 по 18 апреля организовало работу "горячей линии" по вопросам соблюдения профилактических мер во РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:34

2024-04-08T16:34

2024-04-08T16:36

здоровье - общество

оренбургская область

оренбург

орск

александр куренков (мчс)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в период с 8 по 18 апреля организовало работу "горячей линии" по вопросам соблюдения профилактических мер во время паводка, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области в период с 8 по 18 апреля организована работа горячей линии по вопросам соблюдения профилактических мер во время паводка", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты дадут рекомендации по вопросам профилактики инфекционных болезней, использования воды и дезинфекции жилища, звонки принимаются по телефонам: 8 (3532) 44-23-54 – Оренбург, с понедельника по четверг с 9.30 до 17.30, в пятницу с 9.30 до 16.30, а также по номеру: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) – Единый консультационный центр Роспотребнадзора, круглосуточно, без выходных дней . "Оперативная информация о принимаемых мерах во время паводка и рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний ежедневно публикуются на официальном сайте и в социальных сетях Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области", - заключили в ведомстве. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938254369.html

оренбургская область

оренбург

орск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Паводок в Оренбургской области 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение. Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. 2024-04-08T16:34 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, оренбургская область, оренбург, орск, александр куренков (мчс), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024