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Правительство создало правкомиссию для ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 08.04.2024
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14:39 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/pavodki-1938600573.html
Правительство создало правкомиссию для ликвидации последствий паводков
Правительство создало правкомиссию для ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 08.04.2024
Правительство создало правкомиссию для ликвидации последствий паводков
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, ее возглавил глава МЧС... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:39
2024-04-08T14:39
россия
тюменская область
орск
михаил мишустин
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, ее возглавил глава МЧС Александр Куренков, сообщается в телеграм-канале кабмина. Президент России Владимир Путин утром заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям и поручил кабмину создать специальную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займется координацией работ по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений на территориях отдельных регионов страны, вызванных негативным воздействием паводковых вод. Ее возглавил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назначен заместителем председателя комиссии", - говорится в сообщении. В состав вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин. В состав комиссии включены также представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, главы субъектов. Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС.
россия
тюменская область
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россия, тюменская область, орск, михаил мишустин, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), происшествия
Россия, Тюменская область, Орск, Михаил Мишустин, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Происшествия
Правительство создало правкомиссию для ликвидации последствий паводков

Мишустин создал комиссию для предупреждения и ликвидации последствий паводков

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска
Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, ее возглавил глава МЧС Александр Куренков, сообщается в телеграм-канале кабмина.
Президент России Владимир Путин утром заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям и поручил кабмину создать специальную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
ЧС федерального масштаба. Обстановка в Орске после прорыва дамбы
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 12
© МЧС России

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© Фото : МЧС России/Telegram

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

Спасатели на лодке в городе Орске, частично подтопленном после прорыва дамбы

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

Волонтеры достали лодку, чтобы эвакуировать жителей Орска из затопленных после прорыва дамбы районов

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

Место прорыва насыпной дамбы в Орске

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

Прорыв дамбы в Орске

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займется координацией работ по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений на территориях отдельных регионов страны, вызванных негативным воздействием паводковых вод. Ее возглавил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назначен заместителем председателя комиссии", - говорится в сообщении.
В состав вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин.
В состав комиссии включены также представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, главы субъектов.
Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
РоссияТюменская областьОрскМихаил МишустинАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Происшествия
 
 
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