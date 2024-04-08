https://ria.ru/20240408/pavodki-1938600573.html

Правительство создало правкомиссию для ликвидации последствий паводков

Правительство создало правкомиссию для ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 08.04.2024

Правительство создало правкомиссию для ликвидации последствий паводков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, ее возглавил глава МЧС... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:39

2024-04-08T14:39

2024-04-08T14:39

россия

тюменская область

орск

михаил мишустин

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938587647_0:238:3216:2047_1920x0_80_0_0_65cd6643adaec25f1c8cfc2c66c143b5.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, ее возглавил глава МЧС Александр Куренков, сообщается в телеграм-канале кабмина. Президент России Владимир Путин утром заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям и поручил кабмину создать специальную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая займется координацией работ по предупреждению и ликвидации последствий природных явлений на территориях отдельных регионов страны, вызванных негативным воздействием паводковых вод. Ее возглавил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назначен заместителем председателя комиссии", - говорится в сообщении. В состав вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин. В состав комиссии включены также представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, главы субъектов. Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС.

россия

тюменская область

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тюменская область, орск, михаил мишустин, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), происшествия