https://ria.ru/20240408/palestina-1938691173.html
Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет
Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет - РИА Новости, 08.04.2024
Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет
СБ ООН направит в комитет по принятию новых членов заявку Палестины на вступление в ООН, заявила журналистам председательствующая в Совбезе постпред Мальты при... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:39
2024-04-08T18:39
2024-04-08T18:52
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ООН, 8 апр - РИА Новости. СБ ООН направит в комитет по принятию новых членов заявку Палестины на вступление в ООН, заявила журналистам председательствующая в Совбезе постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезиер. "Совет собрался, чтобы обсудить заявку Палестины о возобновлении обсуждения их заявления (на принятие в состав ООН - ред.). И Совет договорился провести сегодня открытое заседание в 12.00 (19.00 мск), чтобы официально перенаправить письмо Палестины в комитет по приему новых членов", - сказала Фрезиер. По ее словам, комитет обсудит "то, что содержится в письме - в течение апреля". "Мы все осознаем, что любой член Совета может решить в любое время представить резолюцию о членстве, чтобы провести по ней голосование", - добавила она.
https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, оон, мальта
В мире, Палестина, ООН, Мальта
Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет
Постпред Мальты: Совбез направит в комитет заявку Палестины на членство в ООН
ООН, 8 апр - РИА Новости. СБ ООН направит в комитет по принятию новых членов заявку Палестины на вступление в ООН, заявила журналистам председательствующая в Совбезе постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезиер.
"Совет собрался, чтобы обсудить заявку Палестины о возобновлении обсуждения их заявления (на принятие в состав ООН - ред.). И Совет договорился провести сегодня открытое заседание в 12.00 (19.00 мск), чтобы официально перенаправить письмо Палестины в комитет по приему новых членов", - сказала Фрезиер.
По ее словам, комитет обсудит "то, что содержится в письме - в течение апреля". "Мы все осознаем, что любой член Совета может решить в любое время представить резолюцию о членстве, чтобы провести по ней голосование", - добавила она.