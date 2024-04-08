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Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет - РИА Новости, 08.04.2024
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18:39 08.04.2024 (обновлено: 18:52 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/palestina-1938691173.html
Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет
Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет - РИА Новости, 08.04.2024
Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет
СБ ООН направит в комитет по принятию новых членов заявку Палестины на вступление в ООН, заявила журналистам председательствующая в Совбезе постпред Мальты при... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:39
2024-04-08T18:52
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ООН, 8 апр - РИА Новости. СБ ООН направит в комитет по принятию новых членов заявку Палестины на вступление в ООН, заявила журналистам председательствующая в Совбезе постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезиер. "Совет собрался, чтобы обсудить заявку Палестины о возобновлении обсуждения их заявления (на принятие в состав ООН - ред.). И Совет договорился провести сегодня открытое заседание в 12.00 (19.00 мск), чтобы официально перенаправить письмо Палестины в комитет по приему новых членов", - сказала Фрезиер. По ее словам, комитет обсудит "то, что содержится в письме - в течение апреля". "Мы все осознаем, что любой член Совета может решить в любое время представить резолюцию о членстве, чтобы провести по ней голосование", - добавила она.
https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html
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в мире, палестина, оон, мальта
В мире, Палестина, ООН, Мальта
Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет

Постпред Мальты: Совбез направит в комитет заявку Палестины на членство в ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 апр - РИА Новости. СБ ООН направит в комитет по принятию новых членов заявку Палестины на вступление в ООН, заявила журналистам председательствующая в Совбезе постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезиер.
"Совет собрался, чтобы обсудить заявку Палестины о возобновлении обсуждения их заявления (на принятие в состав ООН - ред.). И Совет договорился провести сегодня открытое заседание в 12.00 (19.00 мск), чтобы официально перенаправить письмо Палестины в комитет по приему новых членов", - сказала Фрезиер.
По ее словам, комитет обсудит "то, что содержится в письме - в течение апреля". "Мы все осознаем, что любой член Совета может решить в любое время представить резолюцию о членстве, чтобы провести по ней голосование", - добавила она.
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