https://ria.ru/20240408/palestina-1938691173.html

Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет

Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет - РИА Новости, 08.04.2024

Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет

СБ ООН направит в комитет по принятию новых членов заявку Палестины на вступление в ООН, заявила журналистам председательствующая в Совбезе постпред Мальты при... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:39

2024-04-08T18:39

2024-04-08T18:52

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ООН, 8 апр - РИА Новости. СБ ООН направит в комитет по принятию новых членов заявку Палестины на вступление в ООН, заявила журналистам председательствующая в Совбезе постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезиер. "Совет собрался, чтобы обсудить заявку Палестины о возобновлении обсуждения их заявления (на принятие в состав ООН - ред.). И Совет договорился провести сегодня открытое заседание в 12.00 (19.00 мск), чтобы официально перенаправить письмо Палестины в комитет по приему новых членов", - сказала Фрезиер. По ее словам, комитет обсудит "то, что содержится в письме - в течение апреля". "Мы все осознаем, что любой член Совета может решить в любое время представить резолюцию о членстве, чтобы провести по ней голосование", - добавила она.

https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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