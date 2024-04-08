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Бензопилы, баллоны и письма отправлены из Белгородской области бойцам СВО - РИА Новости, 08.04.2024
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13:47 08.04.2024
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Бензопилы, баллоны и письма отправлены из Белгородской области бойцам СВО
Бензопилы, баллоны и письма отправлены из Белгородской области бойцам СВО - РИА Новости, 08.04.2024
Бензопилы, баллоны и письма отправлены из Белгородской области бойцам СВО
Бензопилы, газовые баллоны и другое снаряжение, а также письма и посылки от близких отправлены из Белгородской области бойцам в зону СВО, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:47
2024-04-08T13:47
надежные люди
вячеслав гладков
белгородская область
сво
благотворительность
гуманитарная помощь
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БЕЛГОРОД, 8 апр — РИА Новости. Бензопилы, газовые баллоны и другое снаряжение, а также письма и посылки от близких отправлены из Белгородской области бойцам в зону СВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Отправляем очередной гуманитарный груз нашим бойцам, которые служат в зоне проведения СВО. Отправляем бензопилы, газовые баллоны, а также другое снаряжение. Конечно, письма и посылки от близких. Обязательно расскажу после возвращения наших ответственных лиц о том, как эта работа была проведена", — написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор добавил, что, завершив отправку этого груза, начнется подготовка к отправке новой партии гуманитарной помощи.
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вячеслав гладков, белгородская область, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Вячеслав Гладков, Белгородская область, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Бензопилы, баллоны и письма отправлены из Белгородской области бойцам СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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БЕЛГОРОД, 8 апр — РИА Новости. Бензопилы, газовые баллоны и другое снаряжение, а также письма и посылки от близких отправлены из Белгородской области бойцам в зону СВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Отправляем очередной гуманитарный груз нашим бойцам, которые служат в зоне проведения СВО. Отправляем бензопилы, газовые баллоны, а также другое снаряжение. Конечно, письма и посылки от близких. Обязательно расскажу после возвращения наших ответственных лиц о том, как эта работа была проведена", — написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор добавил, что, завершив отправку этого груза, начнется подготовка к отправке новой партии гуманитарной помощи.
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Надежные людиВячеслав ГладковБелгородская областьСВОБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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