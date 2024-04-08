https://ria.ru/20240408/otpravlenie-1938582965.html

Бензопилы, баллоны и письма отправлены из Белгородской области бойцам СВО

Бензопилы, баллоны и письма отправлены из Белгородской области бойцам СВО - РИА Новости, 08.04.2024

Бензопилы, баллоны и письма отправлены из Белгородской области бойцам СВО

Бензопилы, газовые баллоны и другое снаряжение, а также письма и посылки от близких отправлены из Белгородской области бойцам в зону СВО, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:47

2024-04-08T13:47

2024-04-08T13:47

надежные люди

вячеслав гладков

белгородская область

сво

благотворительность

гуманитарная помощь

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БЕЛГОРОД, 8 апр — РИА Новости. Бензопилы, газовые баллоны и другое снаряжение, а также письма и посылки от близких отправлены из Белгородской области бойцам в зону СВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Отправляем очередной гуманитарный груз нашим бойцам, которые служат в зоне проведения СВО. Отправляем бензопилы, газовые баллоны, а также другое снаряжение. Конечно, письма и посылки от близких. Обязательно расскажу после возвращения наших ответственных лиц о том, как эта работа была проведена", — написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор добавил, что, завершив отправку этого груза, начнется подготовка к отправке новой партии гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20240222/so-1928970232.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вячеслав гладков, белгородская область, сво, благотворительность, гуманитарная помощь