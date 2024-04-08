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Появились новые кадры затопления в Орске с высоты птичьего полета - РИА Новости, 08.04.2024
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19:19 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/orsk-1938697684.html
Появились новые кадры затопления в Орске с высоты птичьего полета
Появились новые кадры затопления в Орске с высоты птичьего полета - РИА Новости, 08.04.2024
Появились новые кадры затопления в Орске с высоты птичьего полета
В частично затопленном Орске вода приблизилась к железнодорожным путям, но еще не подтопила их, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с высоты... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:19
2024-04-08T19:19
орск
оренбургская область
урал
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938689910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0962c6f44bfc5b8484971c3bc5f8f4f1.jpg
ОРСК, 8 апр — РИА Новости. В частично затопленном Орске вода приблизилась к железнодорожным путям, но еще не подтопила их, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с высоты птичьего полета. На новых видеокадрах РИА Новости, снятых с высоты птичьего полета, железнодорожные пути в Орске еще не затоплены, по ним проезжает поезд. С двух сторон путей затопленные жилые дома и промышленные кварталы. С одной стороны - частные дома, видны только крыши зданий, а некоторые погружены полностью. По другую сторону - многоэтажки, их дворы залиты водой. Дальше в город вода еще не пришла: во дворах большие лужи, ходят горожане и ездят автомобили. Также по кадрам видно, что на окраине города дома полностью затоплены, видны только несколько крыш, остальные уже под водой. В кадры попала и дамба, которую прорвало 5 апреля. На видео с двух сторон дамбы – вода, с одной стороны уровень больше, с другой – меньше. На месте прорыва дамбы льется вода с высокой скоростью и продолжает затапливать поселок, где уже видны только вторые этажи двухэтажных домов, одноэтажные ушли под воду. На месте прорыва нет рабочих и спецтехники. Видно, что по образовавшему водоему плывут несколько моторных лодок. Масштабы затопления – большие. В кадре есть железнодорожный мост через реку. Его не затопило. На одни кадрах есть поселок, одна улица которого погружена в воду, а соседняя – сухая. Там двигаются автомобили. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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Кадры с дрона из подтопленного Орска
Свежие кадры с дрона из затопленного Орска
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орск, оренбургская область, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Урал, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Появились новые кадры затопления в Орске с высоты птичьего полета

В частично затопленном Орске вода приблизилась к железнодорожным путям

Читать ria.ru в
ОРСК, 8 апр — РИА Новости. В частично затопленном Орске вода приблизилась к железнодорожным путям, но еще не подтопила их, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с высоты птичьего полета.
На новых видеокадрах РИА Новости, снятых с высоты птичьего полета, железнодорожные пути в Орске еще не затоплены, по ним проезжает поезд. С двух сторон путей затопленные жилые дома и промышленные кварталы. С одной стороны - частные дома, видны только крыши зданий, а некоторые погружены полностью. По другую сторону - многоэтажки, их дворы залиты водой. Дальше в город вода еще не пришла: во дворах большие лужи, ходят горожане и ездят автомобили.
ЧС федерального масштаба. Обстановка в Орске после прорыва дамбы
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 12
© МЧС России

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© Фото : МЧС России/Telegram

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

Спасатели на лодке в городе Орске, частично подтопленном после прорыва дамбы

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

Волонтеры достали лодку, чтобы эвакуировать жителей Орска из затопленных после прорыва дамбы районов

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

Место прорыва насыпной дамбы в Орске

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

Прорыв дамбы в Орске

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
Также по кадрам видно, что на окраине города дома полностью затоплены, видны только несколько крыш, остальные уже под водой.
В кадры попала и дамба, которую прорвало 5 апреля. На видео с двух сторон дамбы – вода, с одной стороны уровень больше, с другой – меньше. На месте прорыва дамбы льется вода с высокой скоростью и продолжает затапливать поселок, где уже видны только вторые этажи двухэтажных домов, одноэтажные ушли под воду. На месте прорыва нет рабочих и спецтехники. Видно, что по образовавшему водоему плывут несколько моторных лодок. Масштабы затопления – большие.
В кадре есть железнодорожный мост через реку. Его не затопило.
На одни кадрах есть поселок, одна улица которого погружена в воду, а соседняя – сухая. Там двигаются автомобили.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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Вчера, 17:58
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ОрскОренбургская областьУралАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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