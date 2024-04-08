Появились новые кадры затопления в Орске с высоты птичьего полета

ОРСК, 8 апр — РИА Новости. В частично затопленном Орске вода приблизилась к железнодорожным путям, но еще не подтопила их, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с высоты птичьего полета. На новых видеокадрах РИА Новости, снятых с высоты птичьего полета, железнодорожные пути в Орске еще не затоплены, по ним проезжает поезд. С двух сторон путей затопленные жилые дома и промышленные кварталы. С одной стороны - частные дома, видны только крыши зданий, а некоторые погружены полностью. По другую сторону - многоэтажки, их дворы залиты водой. Дальше в город вода еще не пришла: во дворах большие лужи, ходят горожане и ездят автомобили. Также по кадрам видно, что на окраине города дома полностью затоплены, видны только несколько крыш, остальные уже под водой. В кадры попала и дамба, которую прорвало 5 апреля. На видео с двух сторон дамбы – вода, с одной стороны уровень больше, с другой – меньше. На месте прорыва дамбы льется вода с высокой скоростью и продолжает затапливать поселок, где уже видны только вторые этажи двухэтажных домов, одноэтажные ушли под воду. На месте прорыва нет рабочих и спецтехники. Видно, что по образовавшему водоему плывут несколько моторных лодок. Масштабы затопления – большие. В кадре есть железнодорожный мост через реку. Его не затопило. На одни кадрах есть поселок, одна улица которого погружена в воду, а соседняя – сухая. Там двигаются автомобили. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
орск, оренбургская область, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Урал, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Появились новые кадры затопления в Орске с высоты птичьего полета
В частично затопленном Орске вода приблизилась к железнодорожным путям
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ОРСК, 8 апр — РИА Новости. В частично затопленном Орске вода приблизилась к железнодорожным путям, но еще не подтопила их, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с высоты птичьего полета.
На новых видеокадрах РИА Новости, снятых с высоты птичьего полета, железнодорожные пути в Орске еще не затоплены, по ним проезжает поезд. С двух сторон путей затопленные жилые дома и промышленные кварталы. С одной стороны - частные дома, видны только крыши зданий, а некоторые погружены полностью. По другую сторону - многоэтажки, их дворы залиты водой. Дальше в город вода еще не пришла: во дворах большие лужи, ходят горожане и ездят автомобили.
Также по кадрам видно, что на окраине города дома полностью затоплены, видны только несколько крыш, остальные уже под водой.
В кадры попала и дамба, которую прорвало 5 апреля. На видео с двух сторон дамбы – вода, с одной стороны уровень больше, с другой – меньше. На месте прорыва дамбы льется вода с высокой скоростью и продолжает затапливать поселок, где уже видны только вторые этажи двухэтажных домов, одноэтажные ушли под воду. На месте прорыва нет рабочих и спецтехники. Видно, что по образовавшему водоему плывут несколько моторных лодок. Масштабы затопления – большие.
В кадре есть железнодорожный мост через реку. Его не затопило.
На одни кадрах есть поселок, одна улица которого погружена в воду, а соседняя – сухая. Там двигаются автомобили.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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