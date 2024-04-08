https://ria.ru/20240408/orsk-1938697684.html

Появились новые кадры затопления в Орске с высоты птичьего полета

Появились новые кадры затопления в Орске с высоты птичьего полета - РИА Новости, 08.04.2024

Появились новые кадры затопления в Орске с высоты птичьего полета

В частично затопленном Орске вода приблизилась к железнодорожным путям, но еще не подтопила их, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с высоты... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:19

2024-04-08T19:19

2024-04-08T19:19

орск

оренбургская область

урал

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938689910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0962c6f44bfc5b8484971c3bc5f8f4f1.jpg

ОРСК, 8 апр — РИА Новости. В частично затопленном Орске вода приблизилась к железнодорожным путям, но еще не подтопила их, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с высоты птичьего полета. На новых видеокадрах РИА Новости, снятых с высоты птичьего полета, железнодорожные пути в Орске еще не затоплены, по ним проезжает поезд. С двух сторон путей затопленные жилые дома и промышленные кварталы. С одной стороны - частные дома, видны только крыши зданий, а некоторые погружены полностью. По другую сторону - многоэтажки, их дворы залиты водой. Дальше в город вода еще не пришла: во дворах большие лужи, ходят горожане и ездят автомобили. Также по кадрам видно, что на окраине города дома полностью затоплены, видны только несколько крыш, остальные уже под водой. В кадры попала и дамба, которую прорвало 5 апреля. На видео с двух сторон дамбы – вода, с одной стороны уровень больше, с другой – меньше. На месте прорыва дамбы льется вода с высокой скоростью и продолжает затапливать поселок, где уже видны только вторые этажи двухэтажных домов, одноэтажные ушли под воду. На месте прорыва нет рабочих и спецтехники. Видно, что по образовавшему водоему плывут несколько моторных лодок. Масштабы затопления – большие. В кадре есть железнодорожный мост через реку. Его не затопило. На одни кадрах есть поселок, одна улица которого погружена в воду, а соседняя – сухая. Там двигаются автомобили. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

орск

оренбургская область

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с дрона из подтопленного Орска Свежие кадры с дрона из затопленного Орска 2024-04-08T19:19 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, оренбургская область, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия