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В Орске сообщили о нарушении целостности дамбы в поселке Лесоторговый - РИА Новости, 08.04.2024
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11:22 08.04.2024 (обновлено: 13:42 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/orsk-1938528806.html
В Орске сообщили о нарушении целостности дамбы в поселке Лесоторговый
В Орске сообщили о нарушении целостности дамбы в поселке Лесоторговый - РИА Новости, 08.04.2024
В Орске сообщили о нарушении целостности дамбы в поселке Лесоторговый
Нарушении целостности тела дамбы зафиксировано в поселке Лесоторговый в Орске, оценить ее состояние невозможно, жителям необходимо эвакуироваться, сообщила... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:22
2024-04-08T13:42
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
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УФА, 8 апр – РИА Новости. Нарушении целостности тела дамбы зафиксировано в поселке Лесоторговый в Орске, оценить ее состояние невозможно, жителям необходимо эвакуироваться, сообщила мэрия Орска."Поступила оперативная информация о нарушении целостности тела дамбы около поселка Лесоторговый. Из-за половодья оценить, в каком состоянии гидротехническое сооружение, невозможно", - говорится в сообщении администрации Орска.В мэрии поясняют, что во избежание серьезных последствий жителям поселка необходимо срочно эвакуироваться.Ранее в администрация города сообщали, что приняли решение превентивно эвакуировать жителей поселка Лесоторговый, не дожидаясь критической ситуации.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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Жители поселка Лесоторговый в Орске об эвакуации до прибытия спецавтобусов
Жители поселка Лесоторговый в Орске, об угрозе затопления которого предупредили власти, решили эвакуироваться самостоятельно
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Орске сообщили о нарушении целостности дамбы в поселке Лесоторговый

Мэрия: нарушение целостности дамбы зафиксировали в поселке Лесоторговый в Орске

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в Орске
Автомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Автомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в Орске
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УФА, 8 апр – РИА Новости. Нарушении целостности тела дамбы зафиксировано в поселке Лесоторговый в Орске, оценить ее состояние невозможно, жителям необходимо эвакуироваться, сообщила мэрия Орска.
"Поступила оперативная информация о нарушении целостности тела дамбы около поселка Лесоторговый. Из-за половодья оценить, в каком состоянии гидротехническое сооружение, невозможно", - говорится в сообщении администрации Орска.
В мэрии поясняют, что во избежание серьезных последствий жителям поселка необходимо срочно эвакуироваться.
Ранее в администрация города сообщали, что приняли решение превентивно эвакуировать жителей поселка Лесоторговый, не дожидаясь критической ситуации.
ЧС федерального масштаба. Обстановка в Орске после прорыва дамбы
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 12
© МЧС России

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© Фото : МЧС России/Telegram

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

Спасатели на лодке в городе Орске, частично подтопленном после прорыва дамбы

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

Волонтеры достали лодку, чтобы эвакуировать жителей Орска из затопленных после прорыва дамбы районов

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

Место прорыва насыпной дамбы в Орске

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

Прорыв дамбы в Орске

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ОрскПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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