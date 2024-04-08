https://ria.ru/20240408/orsk-1938528806.html

В Орске сообщили о нарушении целостности дамбы в поселке Лесоторговый

В Орске сообщили о нарушении целостности дамбы в поселке Лесоторговый - РИА Новости, 08.04.2024

В Орске сообщили о нарушении целостности дамбы в поселке Лесоторговый

Нарушении целостности тела дамбы зафиксировано в поселке Лесоторговый в Орске, оценить ее состояние невозможно, жителям необходимо эвакуироваться, сообщила... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:22

2024-04-08T11:22

2024-04-08T13:42

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 8 апр – РИА Новости. Нарушении целостности тела дамбы зафиксировано в поселке Лесоторговый в Орске, оценить ее состояние невозможно, жителям необходимо эвакуироваться, сообщила мэрия Орска."Поступила оперативная информация о нарушении целостности тела дамбы около поселка Лесоторговый. Из-за половодья оценить, в каком состоянии гидротехническое сооружение, невозможно", - говорится в сообщении администрации Орска.В мэрии поясняют, что во избежание серьезных последствий жителям поселка необходимо срочно эвакуироваться.Ранее в администрация города сообщали, что приняли решение превентивно эвакуировать жителей поселка Лесоторговый, не дожидаясь критической ситуации.

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители поселка Лесоторговый в Орске об эвакуации до прибытия спецавтобусов Жители поселка Лесоторговый в Орске, об угрозе затопления которого предупредили власти, решили эвакуироваться самостоятельно 2024-04-08T11:22 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024