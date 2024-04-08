https://ria.ru/20240408/orsk-1938520942.html
В Орске беспилотники выявляют возможные места прорыва защитной дамбы
В Орске беспилотники выявляют возможные места прорыва защитной дамбы - РИА Новости, 08.04.2024
В Орске беспилотники выявляют возможные места прорыва защитной дамбы
Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:53
2024-04-08T10:53
2024-04-08T13:22
происшествия
орск
прорыв дамбы в орске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938531630_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab7357ba8a85bb6e706ea72dd5736e18.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Орске ведется работа по разведке, применяются беспилотники, чтобы выяснить слабые места в дамбе и понять, куда еще может пойти вода и начать там эвакуацию заранее", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Илекском районе спасатели укрепляют насыпную дамбу, которая защищает районный центр.
орск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Затопленные улицы Орска
Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-04-08T10:53
true
PT1M07S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938531630_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d8789cd39ecde466973d0951f66d8dd6.jpg
Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха
Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха
2024-04-08T10:53
true
PT2M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, прорыв дамбы в орске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, видео
Происшествия, Орск, Прорыв дамбы в Орске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Орске беспилотники выявляют возможные места прорыва защитной дамбы
МЧС: беспилотники выявляют в Орске возможные места прорыва защитной дамбы