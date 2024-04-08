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В Орске беспилотники выявляют возможные места прорыва защитной дамбы

В Орске беспилотники выявляют возможные места прорыва защитной дамбы - РИА Новости, 08.04.2024

В Орске беспилотники выявляют возможные места прорыва защитной дамбы

Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:53

2024-04-08T10:53

2024-04-08T13:22

происшествия

орск

прорыв дамбы в орске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Орске ведется работа по разведке, применяются беспилотники, чтобы выяснить слабые места в дамбе и понять, куда еще может пойти вода и начать там эвакуацию заранее", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Илекском районе спасатели укрепляют насыпную дамбу, которая защищает районный центр.

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Затопленные улицы Орска Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 2024-04-08T10:53 true PT1M07S

Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-08T10:53 true PT2M36S

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