https://ria.ru/20240408/orenburg-1938590365.html
Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот"
Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот" - РИА Новости, 08.04.2024
Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот"
"Аэрофлот" на фоне наводнения в Оренбургской области осуществляет рейсы в Оренбург и Орск по расписанию, сообщили в компании. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:10
2024-04-08T14:10
2024-04-08T14:23
оренбург
орск
аэрофлот
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне наводнения в Оренбургской области осуществляет рейсы в Оренбург и Орск по расписанию, сообщили в компании.Кроме того, авиакомпания предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15 апреля включительно в и из Оренбурга и Орска."В связи с наводнением в Оренбургской области "Аэрофлот" предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15.04.2024 включительно по направлениям в/из Оренбурга и Орска… "Аэрофлот" отмечает, что рейсы в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием", – говорится в сообщении.Пассажиры также могут оформить вынужденный возврат стоимости перевозки или изменить дату вылета на любую в пределах до 25 апреля текущего года включительно с сохранением маршрута, заключили в компании.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html
оренбург
орск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, орск, аэрофлот, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия
Оренбург, Орск, Аэрофлот, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Происшествия
Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот"
"Аэрофлот" не переносил и не отменял рейсы в Оренбург и Орск
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне наводнения в Оренбургской области осуществляет рейсы в Оренбург и Орск по расписанию, сообщили в компании.
Кроме того, авиакомпания предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15 апреля включительно в и из Оренбурга и Орска.
"В связи с наводнением в Оренбургской области "Аэрофлот" предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15.04.2024 включительно по направлениям в/из Оренбурга и Орска… "Аэрофлот" отмечает, что рейсы в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием", – говорится в сообщении.
Пассажиры также могут оформить вынужденный возврат стоимости перевозки или изменить дату вылета на любую в пределах до 25 апреля текущего года включительно с сохранением маршрута, заключили в компании.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал
. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.