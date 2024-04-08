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Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот" - РИА Новости, 08.04.2024
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14:10 08.04.2024 (обновлено: 14:23 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938590365.html
Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот"
Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот" - РИА Новости, 08.04.2024
Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот"
"Аэрофлот" на фоне наводнения в Оренбургской области осуществляет рейсы в Оренбург и Орск по расписанию, сообщили в компании. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:10
2024-04-08T14:23
оренбург
орск
аэрофлот
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне наводнения в Оренбургской области осуществляет рейсы в Оренбург и Орск по расписанию, сообщили в компании.Кроме того, авиакомпания предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15 апреля включительно в и из Оренбурга и Орска."В связи с наводнением в Оренбургской области "Аэрофлот" предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15.04.2024 включительно по направлениям в/из Оренбурга и Орска… "Аэрофлот" отмечает, что рейсы в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием", – говорится в сообщении.Пассажиры также могут оформить вынужденный возврат стоимости перевозки или изменить дату вылета на любую в пределах до 25 апреля текущего года включительно с сохранением маршрута, заключили в компании.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html
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оренбург, орск, аэрофлот, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия
Оренбург, Орск, Аэрофлот, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Происшествия
Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот"

"Аэрофлот" не переносил и не отменял рейсы в Оренбург и Орск

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиВПП Оренбургского аэропорта им. Ю.А. Гагарина
ВПП Оренбургского аэропорта им. Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
ВПП Оренбургского аэропорта им. Ю.А. Гагарина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне наводнения в Оренбургской области осуществляет рейсы в Оренбург и Орск по расписанию, сообщили в компании.
Кроме того, авиакомпания предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15 апреля включительно в и из Оренбурга и Орска.
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"В связи с наводнением в Оренбургской области "Аэрофлот" предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15.04.2024 включительно по направлениям в/из Оренбурга и Орска… "Аэрофлот" отмечает, что рейсы в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием", – говорится в сообщении.
Пассажиры также могут оформить вынужденный возврат стоимости перевозки или изменить дату вылета на любую в пределах до 25 апреля текущего года включительно с сохранением маршрута, заключили в компании.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
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ОренбургОрскАэрофлотПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьПроисшествия
 
 
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