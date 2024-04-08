https://ria.ru/20240408/orenburg-1938590365.html

Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот"

Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот" - РИА Новости, 08.04.2024

Авиарейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию, сообщил "Аэрофлот"

"Аэрофлот" на фоне наводнения в Оренбургской области осуществляет рейсы в Оренбург и Орск по расписанию, сообщили в компании. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:10

2024-04-08T14:10

2024-04-08T14:23

оренбург

орск

аэрофлот

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

происшествия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне наводнения в Оренбургской области осуществляет рейсы в Оренбург и Орск по расписанию, сообщили в компании.Кроме того, авиакомпания предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15 апреля включительно в и из Оренбурга и Орска."В связи с наводнением в Оренбургской области "Аэрофлот" предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15.04.2024 включительно по направлениям в/из Оренбурга и Орска… "Аэрофлот" отмечает, что рейсы в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием", – говорится в сообщении.Пассажиры также могут оформить вынужденный возврат стоимости перевозки или изменить дату вылета на любую в пределах до 25 апреля текущего года включительно с сохранением маршрута, заключили в компании.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html

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оренбургская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оренбург, орск, аэрофлот, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия