Рейтинг@Mail.ru
Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938579156.html
Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье
Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье - РИА Новости, 08.04.2024
Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье
Движение по федеральным автодорогам Оренбургской области осуществляется без ограничений, но существует угроза перелива на семи участках, сообщило правительство... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:36
2024-04-08T13:36
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938347770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b353c093ec8934e67c1815f437c9c3f7.jpg
УФА, 8 апр – РИА Новости. Движение по федеральным автодорогам Оренбургской области осуществляется без ограничений, но существует угроза перелива на семи участках, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. "На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на семи участках трёх федеральных автодорог, ситуация на особом контроле", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938347770_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cfece97d0084b5693d9279ad5d89aef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье

Власти Оренбуржья: движение по трассам не ограничено, но есть угроза перелива

© Фото : orenburg_tgРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : orenburg_tg
Река Урал в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 8 апр – РИА Новости. Движение по федеральным автодорогам Оренбургской области осуществляется без ограничений, но существует угроза перелива на семи участках, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
"На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на семи участках трёх федеральных автодорог, ситуация на особом контроле", - говорится в сообщении.
Затопленные частные дома в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Появилось новое видео из затопленного Оренбурга
Вчера, 12:54
 
ПроисшествияОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала