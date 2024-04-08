https://ria.ru/20240408/orenburg-1938579156.html
Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье
Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье - РИА Новости, 08.04.2024
Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье
Движение по федеральным автодорогам Оренбургской области осуществляется без ограничений, но существует угроза перелива на семи участках, сообщило правительство... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:36
2024-04-08T13:36
2024-04-08T13:36
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938347770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b353c093ec8934e67c1815f437c9c3f7.jpg
УФА, 8 апр – РИА Новости. Движение по федеральным автодорогам Оренбургской области осуществляется без ограничений, но существует угроза перелива на семи участках, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. "На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на семи участках трёх федеральных автодорог, ситуация на особом контроле", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье
Власти Оренбуржья: движение по трассам не ограничено, но есть угроза перелива
УФА, 8 апр – РИА Новости. Движение по федеральным автодорогам Оренбургской области осуществляется без ограничений, но существует угроза перелива на семи участках, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
"На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на семи участках трёх федеральных автодорог, ситуация на особом контроле", - говорится в сообщении.