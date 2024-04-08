https://ria.ru/20240408/orenburg-1938579156.html

Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье

Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье - РИА Новости, 08.04.2024

Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье

Движение по федеральным автодорогам Оренбургской области осуществляется без ограничений, но существует угроза перелива на семи участках, сообщило правительство... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:36

2024-04-08T13:36

2024-04-08T13:36

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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УФА, 8 апр – РИА Новости. Движение по федеральным автодорогам Оренбургской области осуществляется без ограничений, но существует угроза перелива на семи участках, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. "На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на семи участках трёх федеральных автодорог, ситуация на особом контроле", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html

оренбургская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске