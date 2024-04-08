https://ria.ru/20240408/orenburg-1938558883.html
Появилось новое видео из затопленного Оренбурга
Появилось новое видео из затопленного Оренбурга - РИА Новости, 08.04.2024
Появилось новое видео из затопленного Оренбурга
В затопленных частных домовладениях в Оренбурге плавают оставленные хозяевами вещи, у многих уже нет ворот и калиток, свидетельствуют новые кадры от очевидцев... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:54
2024-04-08T12:54
2024-04-08T13:20
происшествия
оренбург
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. В затопленных частных домовладениях в Оренбурге плавают оставленные хозяевами вещи, у многих уже нет ворот и калиток, свидетельствуют новые кадры от очевидцев стихийного бедствия. На видео, предоставленном РИА Новости очевидцами из Оренбурга, вода затопила одноэтажные дома наполовину. Колеса трактора, на котором передвигаются люди, полностью погружены в воду. Местами уровень воды выше середины заборов домовладений, у многих нет ворот и калиток. На частных территориях в воде плавают оставленные хозяевами вещи. По последним данным мэрии, утром уровень воды в реке Урал в Оренбурге составил 872 сантиметров, подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Из зоны бедствия эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Затопленные частные дома в Оренбурге
Затопленные частные дома в Оренбурге
2024-04-08T12:54
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Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
2024-04-08T12:54
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Появилось новое видео из затопленного Оренбурга
На затопленных участках в Оренбурге плавают вещи, нет ворот и калиток
ОРЕНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. В затопленных частных домовладениях в Оренбурге плавают оставленные хозяевами вещи, у многих уже нет ворот и калиток, свидетельствуют новые кадры от очевидцев стихийного бедствия.
На видео, предоставленном РИА Новости очевидцами из Оренбурга, вода затопила одноэтажные дома наполовину. Колеса трактора, на котором передвигаются люди, полностью погружены в воду.
Местами уровень воды выше середины заборов домовладений, у многих нет ворот и калиток. На частных территориях в воде плавают оставленные хозяевами вещи.
По последним данным мэрии, утром уровень воды в реке Урал в Оренбурге составил 872 сантиметров, подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Из зоны бедствия эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей.
В Оренбургской области
действует режим ЧС федерального уровня.