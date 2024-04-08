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Появилось новое видео из затопленного Оренбурга

Появилось новое видео из затопленного Оренбурга - РИА Новости, 08.04.2024

Появилось новое видео из затопленного Оренбурга

В затопленных частных домовладениях в Оренбурге плавают оставленные хозяевами вещи, у многих уже нет ворот и калиток, свидетельствуют новые кадры от очевидцев... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:54

2024-04-08T12:54

2024-04-08T13:20

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оренбург

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. В затопленных частных домовладениях в Оренбурге плавают оставленные хозяевами вещи, у многих уже нет ворот и калиток, свидетельствуют новые кадры от очевидцев стихийного бедствия. На видео, предоставленном РИА Новости очевидцами из Оренбурга, вода затопила одноэтажные дома наполовину. Колеса трактора, на котором передвигаются люди, полностью погружены в воду. Местами уровень воды выше середины заборов домовладений, у многих нет ворот и калиток. На частных территориях в воде плавают оставленные хозяевами вещи. По последним данным мэрии, утром уровень воды в реке Урал в Оренбурге составил 872 сантиметров, подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Из зоны бедствия эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

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оренбургская область

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Затопленные частные дома в Оренбурге Затопленные частные дома в Оренбурге 2024-04-08T12:54 true PT0M42S

Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-08T12:54 true PT1M16S

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происшествия, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024