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МЧС заверило, что успеет эвакуировать жителей из опасных районов Оренбурга - РИА Новости, 08.04.2024
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12:43 08.04.2024 (обновлено: 12:55 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938555729.html
МЧС заверило, что успеет эвакуировать жителей из опасных районов Оренбурга
МЧС заверило, что успеет эвакуировать жителей из опасных районов Оренбурга - РИА Новости, 08.04.2024
МЧС заверило, что успеет эвакуировать жителей из опасных районов Оренбурга
МЧС наблюдает смещение воды от Орска в сторону Оренбурга, там сосредотачиваются силы и средства, у ведомства есть в запасе несколько дней, чтобы эвакуировать... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:43
2024-04-08T12:55
оренбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
орск
виктор яцуценко
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МЧС наблюдает смещение воды от Орска в сторону Оренбурга, там сосредотачиваются силы и средства, у ведомства есть в запасе несколько дней, чтобы эвакуировать людей из районов, которым грозит наводнение, заявил замглавы ведомства Виктор Яцуценко."Основные усилия сосредоточены на эвакуацию населения, которые оказались в зоне затопления, это город Орск. На сегодняшний день мы наблюдаем смещение воды в район Оренбурга", - сказал Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.Он отметил, что, судя по прогнозу движения волны, у МЧС "есть несколько дней в запасе, чтобы провести превентивные мероприятия". Яцуценко подчеркнул, что этого времени должно хватить, чтобы оповестить население и эвакуировать людей из тех зон, которые однозначно будут затоплены.По словам заместителя главы МЧС, с 6 утра понедельника наблюдается спад воды в районе Орска на 10 сантиметров. "Силы и средства сосредотачиваем в Оренбурге, где стоит угроза подтоплению низменных участков местности и микрорайонов города", - сказал Яцуценко.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938547295.html
https://ria.ru/20240408/pavodok-1938552101.html
оренбург
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оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, орск, виктор яцуценко, прорыв дамбы в орске
Оренбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Орск, Виктор Яцуценко, Прорыв дамбы в Орске
МЧС заверило, что успеет эвакуировать жителей из опасных районов Оренбурга

МЧС: до прихода волны в Оренбург есть несколько дней, их хватит для эвакуации

© Оренбург. Официально/TelegramРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге
© Оренбург. Официально/Telegram
Река Урал в Оренбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МЧС наблюдает смещение воды от Орска в сторону Оренбурга, там сосредотачиваются силы и средства, у ведомства есть в запасе несколько дней, чтобы эвакуировать людей из районов, которым грозит наводнение, заявил замглавы ведомства Виктор Яцуценко.
"Основные усилия сосредоточены на эвакуацию населения, которые оказались в зоне затопления, это город Орск. На сегодняшний день мы наблюдаем смещение воды в район Оренбурга", - сказал Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
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Он отметил, что, судя по прогнозу движения волны, у МЧС "есть несколько дней в запасе, чтобы провести превентивные мероприятия". Яцуценко подчеркнул, что этого времени должно хватить, чтобы оповестить население и эвакуировать людей из тех зон, которые однозначно будут затоплены.
По словам заместителя главы МЧС, с 6 утра понедельника наблюдается спад воды в районе Орска на 10 сантиметров. "Силы и средства сосредотачиваем в Оренбурге, где стоит угроза подтоплению низменных участков местности и микрорайонов города", - сказал Яцуценко.
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ОренбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияОрскВиктор ЯцуценкоПрорыв дамбы в Орске
 
 
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