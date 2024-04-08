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В Оренбурге назвали условие, при котором будет затоплен уральский водозабор - РИА Новости, 08.04.2024
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11:56 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html
В Оренбурге назвали условие, при котором будет затоплен уральский водозабор
В Оренбурге назвали условие, при котором будет затоплен уральский водозабор - РИА Новости, 08.04.2024
В Оренбурге назвали условие, при котором будет затоплен уральский водозабор
Уральский водозабор в Оренбурге может быть затоплен, если вода поднимется выше 10 метров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:56
2024-04-08T11:56
оренбург
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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КАЗАНЬ, 8 апр – РИА Новости. Уральский водозабор в Оренбурге может быть затоплен, если вода поднимется выше 10 метров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". "У нас при критическом развитии ситуации, а это уровень 10 метров, может быть затоплен Уральский водозабор", - сказал Салмин. В этой ситуации, по словам мэра, после того, как будут отключены насосные станции, без воды может остаться порядка 30% населения города. "Но это не значит, что вода будет окончательно отключена. Она будет перенаправлена с Ново-Сакмарского водозабора, там у нас работает 112 скважин артезианских. Вода будет поступать везде, единственное, что может не хватать давления в третьей части высотных домов", - уточнил он. Салмин отметил, что в настоящее время отработаны все сценарии развития событий. Готовится к публикации карта обеспечения питьевой водой оренбуржцев, где будут указаны пункты набора воды, график ее доставки. Он также добавил, что машины с бутилированной водой в настоящее время идут из соседних регионов. На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку на федеральном уровне.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html
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оренбург, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге назвали условие, при котором будет затоплен уральский водозабор

Салмин: уральский водозабор в Оренбурге затопит, если уровень превысит 10 метров

© Оренбург. Официально/TelegramРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге
© Оренбург. Официально/Telegram
Река Урал в Оренбурге
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КАЗАНЬ, 8 апр – РИА Новости. Уральский водозабор в Оренбурге может быть затоплен, если вода поднимется выше 10 метров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас при критическом развитии ситуации, а это уровень 10 метров, может быть затоплен Уральский водозабор", - сказал Салмин.
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В этой ситуации, по словам мэра, после того, как будут отключены насосные станции, без воды может остаться порядка 30% населения города.
"Но это не значит, что вода будет окончательно отключена. Она будет перенаправлена с Ново-Сакмарского водозабора, там у нас работает 112 скважин артезианских. Вода будет поступать везде, единственное, что может не хватать давления в третьей части высотных домов", - уточнил он.
Салмин отметил, что в настоящее время отработаны все сценарии развития событий. Готовится к публикации карта обеспечения питьевой водой оренбуржцев, где будут указаны пункты набора воды, график ее доставки.
Он также добавил, что машины с бутилированной водой в настоящее время идут из соседних регионов.
На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку на федеральном уровне.
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ОренбургОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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