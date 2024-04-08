https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html

В Оренбурге назвали условие, при котором будет затоплен уральский водозабор

В Оренбурге назвали условие, при котором будет затоплен уральский водозабор - РИА Новости, 08.04.2024

В Оренбурге назвали условие, при котором будет затоплен уральский водозабор

Уральский водозабор в Оренбурге может быть затоплен, если вода поднимется выше 10 метров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:56

2024-04-08T11:56

2024-04-08T11:56

оренбург

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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КАЗАНЬ, 8 апр – РИА Новости. Уральский водозабор в Оренбурге может быть затоплен, если вода поднимется выше 10 метров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24". "У нас при критическом развитии ситуации, а это уровень 10 метров, может быть затоплен Уральский водозабор", - сказал Салмин. В этой ситуации, по словам мэра, после того, как будут отключены насосные станции, без воды может остаться порядка 30% населения города. "Но это не значит, что вода будет окончательно отключена. Она будет перенаправлена с Ново-Сакмарского водозабора, там у нас работает 112 скважин артезианских. Вода будет поступать везде, единственное, что может не хватать давления в третьей части высотных домов", - уточнил он. Салмин отметил, что в настоящее время отработаны все сценарии развития событий. Готовится к публикации карта обеспечения питьевой водой оренбуржцев, где будут указаны пункты набора воды, график ее доставки. Он также добавил, что машины с бутилированной водой в настоящее время идут из соседних регионов. На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку на федеральном уровне.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбург, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024