https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html

Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге

Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге - РИА Новости, 08.04.2024

Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге

Вода в Оренбурге на фоне проходящего паводка сейчас имеет "специфическую ароматику" из-за хлорирования, она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:05

2024-04-08T11:05

2024-04-08T11:07

оренбург

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вода в Оренбурге на фоне проходящего паводка сейчас имеет "специфическую ароматику" из-за хлорирования, она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но рекомендуется кипятить, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку на федеральном уровне."Что касается воды и ее качества - да, действительно, сейчас она имеет специфическую ароматику, потому что она хлорируется - один миллиграмм на литр воды. Она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но все-таки мы ее рекомендуем предварительно кипятить", - сказал Салмин в эфире телеканала "Россия-24".

https://ria.ru/20240408/orsk-1938504409.html

оренбург

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оренбург, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнения в россии — 2024