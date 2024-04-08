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Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге
Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге - РИА Новости, 08.04.2024
Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге
Вода в Оренбурге на фоне проходящего паводка сейчас имеет "специфическую ароматику" из-за хлорирования, она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:05
2024-04-08T11:05
2024-04-08T11:07
оренбург
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вода в Оренбурге на фоне проходящего паводка сейчас имеет "специфическую ароматику" из-за хлорирования, она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но рекомендуется кипятить, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку на федеральном уровне."Что касается воды и ее качества - да, действительно, сейчас она имеет специфическую ароматику, потому что она хлорируется - один миллиграмм на литр воды. Она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но все-таки мы ее рекомендуем предварительно кипятить", - сказал Салмин в эфире телеканала "Россия-24".
https://ria.ru/20240408/orsk-1938504409.html
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оренбург, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге
Мэр Оренбурга: вода имеет специфический аромат из-за хлорирования