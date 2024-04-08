Рейтинг@Mail.ru
Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 08.04.2024 (обновлено: 11:07 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938524920.html
Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге
Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге - РИА Новости, 08.04.2024
Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге
Вода в Оренбурге на фоне проходящего паводка сейчас имеет "специфическую ароматику" из-за хлорирования, она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:05
2024-04-08T11:07
оренбург
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938347748_0:0:1073:604_1920x0_80_0_0_2aa33d8be61e9fb5737c40f195f298d1.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вода в Оренбурге на фоне проходящего паводка сейчас имеет "специфическую ароматику" из-за хлорирования, она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но рекомендуется кипятить, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку на федеральном уровне.&quot;Что касается воды и ее качества - да, действительно, сейчас она имеет специфическую ароматику, потому что она хлорируется - один миллиграмм на литр воды. Она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но все-таки мы ее рекомендуем предварительно кипятить&quot;, - сказал Салмин в эфире телеканала &quot;Россия-24&quot;.
https://ria.ru/20240408/orsk-1938504409.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938347748_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_146277555de0b0e5aefecbd9cadc6d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Мэр назвал причину специфического запаха воды в Оренбурге

Мэр Оренбурга: вода имеет специфический аромат из-за хлорирования

© Фото : orenburg_tgРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : orenburg_tg
Река Урал в Оренбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вода в Оренбурге на фоне проходящего паводка сейчас имеет "специфическую ароматику" из-за хлорирования, она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но рекомендуется кипятить, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.
На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку на федеральном уровне.
«

"Что касается воды и ее качества - да, действительно, сейчас она имеет специфическую ароматику, потому что она хлорируется - один миллиграмм на литр воды. Она безопасна, ее можно употреблять в пищу, но все-таки мы ее рекомендуем предварительно кипятить", - сказал Салмин в эфире телеканала "Россия-24".

Инсталляция Я люблю Орск на затопленной из-за прорыва дамбы улице города - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Дополнительные партии воды и хлеба завозят в магазины затопленного Орска
Вчера, 10:15
 
ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала