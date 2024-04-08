https://ria.ru/20240408/orenburg-1938521060.html

Мэр рассказал, когда ждут основной приход воды в Оренбург

Мэр рассказал, когда ждут основной приход воды в Оренбург - РИА Новости, 08.04.2024

Мэр рассказал, когда ждут основной приход воды в Оренбург

Пик паводка в Оренбурге еще не прошел, приход основного объема воды в город ожидается в течение трех суток, сообщил мэр Сергей Салмин. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:54

2024-04-08T10:54

2024-04-08T11:25

оренбург

общество

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938347770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b353c093ec8934e67c1815f437c9c3f7.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пик паводка в Оренбурге еще не прошел, приход основного объема воды в город ожидается в течение трех суток, сообщил мэр Сергей Салмин."Вода прибывает, и мы ждем основные приходы в течение трех суток. Поэтому надеяться на то, что паводок и его пик прошел, к сожалению, не приходится", - сказал Салмин в эфире телеканала "Россия-24".

https://ria.ru/20240408/orsk-1938526537.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, общество, прорыв дамбы в орске