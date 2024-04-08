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Мэр рассказал, когда ждут основной приход воды в Оренбург - РИА Новости, 08.04.2024
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10:54 08.04.2024 (обновлено: 11:25 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938521060.html
Мэр рассказал, когда ждут основной приход воды в Оренбург
Мэр рассказал, когда ждут основной приход воды в Оренбург - РИА Новости, 08.04.2024
Мэр рассказал, когда ждут основной приход воды в Оренбург
Пик паводка в Оренбурге еще не прошел, приход основного объема воды в город ожидается в течение трех суток, сообщил мэр Сергей Салмин. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:54
2024-04-08T11:25
оренбург
общество
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пик паводка в Оренбурге еще не прошел, приход основного объема воды в город ожидается в течение трех суток, сообщил мэр Сергей Салмин.&quot;Вода прибывает, и мы ждем основные приходы в течение трех суток. Поэтому надеяться на то, что паводок и его пик прошел, к сожалению, не приходится&quot;, - сказал Салмин в эфире телеканала &quot;Россия-24&quot;.
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оренбург, общество, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Общество, Прорыв дамбы в Орске
Мэр рассказал, когда ждут основной приход воды в Оренбург

Мэр: основной приход воды в Оренбург ожидается в течение трех суток

© Фото : orenburg_tgРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : orenburg_tg
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пик паводка в Оренбурге еще не прошел, приход основного объема воды в город ожидается в течение трех суток, сообщил мэр Сергей Салмин.
«

"Вода прибывает, и мы ждем основные приходы в течение трех суток. Поэтому надеяться на то, что паводок и его пик прошел, к сожалению, не приходится", - сказал Салмин в эфире телеканала "Россия-24".

Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Прорыв дамбы в Орске составил до десяти метров в ширину и девяти в высоту
Вчера, 11:12
 
ОренбургОбществоПрорыв дамбы в Орске
 
 
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