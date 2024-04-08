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В Оренбурге 45 СНТ отключили от электроснабжения из-за высокого подъема вод

В Оренбурге 45 СНТ отключили от электроснабжения из-за высокого подъема вод - РИА Новости, 08.04.2024

В Оренбурге 45 СНТ отключили от электроснабжения из-за высокого подъема вод

Сорок пять садово-некоммерческих товариществ в Оренбурге отключены от энергоснабжения из-за высокого подъема паводковых вод, сообщила городская мэрия в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:43

2024-04-08T08:43

2024-04-08T10:29

оренбург

оренбургская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 8 апр – РИА Новости. Сорок пять садово-некоммерческих товариществ в Оренбурге отключены от энергоснабжения из-за высокого подъема паводковых вод, сообщила городская мэрия в Telegram-канале.Ранее в оренбургской администрации сообщали, что уровень воды в реке Урал у города за сутки поднялся на 16 сантиметров и достиг 872 сантиметров, в реке Сакмара вода также продолжает прибывать - ее составляет отметки 783 сантиметров."В Оренбурге из-за высокого подъема паводковых вод 45 СНТ отключены от электроснабжения. Частично обесточены и улицы микрорайона "Кузнечный", - говорится в релизе мэрии.В администрации Оренбурга отметили, что ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая. В настоящее время подтоплено 2015 приусадебных участков, 1535 домовладений - за сутки количество увеличилось на 231 и 188 соответственно. Эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения находятся 30 человек, в том числе 11 детей. В поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение."В других территориях паводок начал отступать. В селе Краснохолм остаются подтопленными четыре дворовых территории. Подача электроэнергии все еще отсутствует на одной улице. Пункт временного размещения покинули все жители. На территории СНТ "Энергостроитель" и "Садовод" в районе поселка Берды остаются подтопленными 25 приусадебных участков и восемь домов с круглогодичным проживанием. Ситуация стабилизируется. Продолжается откачка воды. Организовано круглосуточное дежурство полиции во избежание случаев мародерства", - добавили городские власти.На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку на федеральном уровне.

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оренбург, оренбургская область, происшествия, наводнения в россии — 2024