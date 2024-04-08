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Липецкие врачи удалили гигантскую опухоль в мозге пожилого пациента - РИА Новости, 08.04.2024
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15:27 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/operatsiya-1938617075.html
Липецкие врачи удалили гигантскую опухоль в мозге пожилого пациента
Липецкие врачи удалили гигантскую опухоль в мозге пожилого пациента - РИА Новости, 08.04.2024
Липецкие врачи удалили гигантскую опухоль в мозге пожилого пациента
Липецкие нейрохирурги успешно удалили гигантскую опухоль в головном мозге 67-летнего пациента, вместе с ней удалили поражённую кость, а дефект черепа закрыли... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:27
2024-04-08T15:27
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Липецкие нейрохирурги успешно удалили гигантскую опухоль в головном мозге 67-летнего пациента, вместе с ней удалили поражённую кость, а дефект черепа закрыли титановой сеткой, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Операцию по удалению опухоли в головном мозге провели в городской больнице скорой медицинской помощи №1. "Гигантскую опухоль в мозге 67-летнего пациента удалили липецкие нейрохирурги… Врачи удалили… поражённую кость, выполнили пластику твёрдой мозговой оболочки и закрыли костный дефект черепа титановой сеткой", — сообщили в правительстве Липецкой области. Точный размер опухоли указан не был. По данным властей, болезнь прогрессировала — опухоль разрасталась в оба полушария мозга и в кости черепа, поразила лобные и теменные области. Врачи успешно провели операцию по удалению опухоли, которая длилась четыре часа. Сейчас пациента уже выписали, он чувствует себя хорошо, заверили в правительстве региона.
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Липецкие врачи удалили гигантскую опухоль в мозге пожилого пациента

Липецкие нейрохирурги удалили гигантскую опухоль в мозге 67-летнего пациента

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХирургическая операция
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Липецкие нейрохирурги успешно удалили гигантскую опухоль в головном мозге 67-летнего пациента, вместе с ней удалили поражённую кость, а дефект черепа закрыли титановой сеткой, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Операцию по удалению опухоли в головном мозге провели в городской больнице скорой медицинской помощи №1.
"Гигантскую опухоль в мозге 67-летнего пациента удалили липецкие нейрохирурги… Врачи удалили… поражённую кость, выполнили пластику твёрдой мозговой оболочки и закрыли костный дефект черепа титановой сеткой", — сообщили в правительстве Липецкой области. Точный размер опухоли указан не был.
По данным властей, болезнь прогрессировала — опухоль разрасталась в оба полушария мозга и в кости черепа, поразила лобные и теменные области. Врачи успешно провели операцию по удалению опухоли, которая длилась четыре часа. Сейчас пациента уже выписали, он чувствует себя хорошо, заверили в правительстве региона.
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