https://ria.ru/20240408/oez-1938611200.html

Гладков рассказал о создании особой экономической зоны на Белгородчине

Гладков рассказал о создании особой экономической зоны на Белгородчине - РИА Новости, 08.04.2024

Гладков рассказал о создании особой экономической зоны на Белгородчине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ускорить процесс создания в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина особой экономической... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:05

2024-04-08T15:05

2024-04-08T15:05

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

особые экономические зоны

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БЕЛГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ускорить процесс создания в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина особой экономической зоны, что создаст дополнительные возможности для предпринимателей, такие как льготы по налогам и страховым взносам и введение свободной таможенной зоны, сообщила пресс-служба правительства региона. Поручение по созданию особой экономической зоны в Белгородской области было озвучено президентом РФ в конце 2023 года. Сообщается, что на еженедельном оперативном совещании областного правительства губернатор Белгородской области обозначил: главная цель создания особой экономической зоны — помощь предприятиям в сложной оперативной обстановке. Глава региона поручил до конца этой недели провести совместное совещание с представителями бизнеса Шебекинского городского округа. "Мы понимаем все те нормы, которые будут отражены в законодательстве. Их необходимо уже сейчас довести до бизнесменов: порядок формирования, возможности режима особой экономической зоны для бизнеса. Важно, чтобы те предприятия, которые будут готовы использовать этот механизм поддержки, чтобы они начали подготовку своей документации и сами заявки", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Глава региона также добавил, что для того, чтобы успеть создать особую экономическую зону до 15 мая, необходимо организовать все процессы так, чтобы ускорить эту работу. Гладков уточнил, что федеральная поддержка при реализации такого механизма будет точечной, а также и то, что допустить снижение налоговых поступлений область не может. В первую очередь в области помогать будут пострадавшим от обстрелов со стороны украинских войск предприятиям, а также новым производствам. Первый вице-губернатор Дмитрий Гладский напомнил о главных преимуществах для резидентов вновь создаваемой в Белгородской области особой экономической зоны: это создаст дополнительные возможности для предпринимателей, среди которых льготы по налогам и страховым взносам и введение свободной таможенной зоны. Все это позволит организациям, которые планируют реализовывать инвестпроекты, быстрее восстановиться после нанесенного ущерба. "Мы также рассчитываем на то, что режим особой экономической зоны на территории Шебекинского горокруга привлечёт дополнительные внешние инвестиции", — рассказал Гладский. Утвердить соответствующий законопроект планируют в Госдуме до конца весенней сессии этого года. Для оказания поддержки бизнесу в Белгородской, Курской, Брянской областях и ряде других субъектов страны правительство внесет корректировки в Налоговый кодекс и в законодательство об особых экономических зонах. Это позволит упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и другие отрасли. В течение 10 лет с инвесторов в указанных местностях не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет, предусмотрена также скидка по платежам в бюджет региона. По решению субъекта предприниматели будут на три года освобождены от уплаты земельного налога, также для них устанавливаются единые пониженные тарифы страховых взносов. Все таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима.

https://ria.ru/20240403/infrastruktura-1937697077.html

https://ria.ru/20240329/kredity-1936600767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, россия, вячеслав гладков, особые экономические зоны