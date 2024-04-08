Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка школа получила повреждения - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/obstrel-1938603054.html
При обстреле Донецка школа получила повреждения
При обстреле Донецка школа получила повреждения - РИА Новости, 08.04.2024
При обстреле Донецка школа получила повреждения
Старомихайловская школа получила повреждения в результате обстрела Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:49
2024-04-08T14:49
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
старомихайловка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Старомихайловская школа получила повреждения в результате обстрела Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 8 апреля по состоянию на 13.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Старомихайловка: МБОУ "Старомихайловская школа" по улице Чапаева", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска с 9.45 по 14.10 выпустили девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
https://ria.ru/20240226/donetsk-1929470311.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
старомихайловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, сцкк, старомихайловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Старомихайловка, Происшествия
При обстреле Донецка школа получила повреждения

Старомихайловская школа получила повреждения при обстреле Донецка

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Старомихайловская школа получила повреждения в результате обстрела Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 8 апреля по состоянию на 13.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Старомихайловка: МБОУ "Старомихайловская школа" по улице Чапаева", - говорится в сообщении представительства.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
У ВСУ еще осталась возможность наносить удары по Донецку, заявил Пушилин
26 февраля, 09:26
Ранее представительство сообщало, что украинские войска с 9.45 по 14.10 выпустили девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтаромихайловкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала