https://ria.ru/20240408/obstrel-1938603054.html
При обстреле Донецка школа получила повреждения
При обстреле Донецка школа получила повреждения - РИА Новости, 08.04.2024
При обстреле Донецка школа получила повреждения
Старомихайловская школа получила повреждения в результате обстрела Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:49
2024-04-08T14:49
2024-04-08T14:49
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Старомихайловская школа получила повреждения в результате обстрела Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 8 апреля по состоянию на 13.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Старомихайловка: МБОУ "Старомихайловская школа" по улице Чапаева", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска с 9.45 по 14.10 выпустили девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
https://ria.ru/20240226/donetsk-1929470311.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Старомихайловка, Происшествия
При обстреле Донецка школа получила повреждения
Старомихайловская школа получила повреждения при обстреле Донецка