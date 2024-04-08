https://ria.ru/20240408/obstrel-1938603054.html

При обстреле Донецка школа получила повреждения

При обстреле Донецка школа получила повреждения - РИА Новости, 08.04.2024

При обстреле Донецка школа получила повреждения

Старомихайловская школа получила повреждения в результате обстрела Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:49

2024-04-08T14:49

2024-04-08T14:49

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

старомихайловка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg

ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Старомихайловская школа получила повреждения в результате обстрела Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 8 апреля по состоянию на 13.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Старомихайловка: МБОУ "Старомихайловская школа" по улице Чапаева", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска с 9.45 по 14.10 выпустили девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.

https://ria.ru/20240226/donetsk-1929470311.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

старомихайловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, сцкк, старомихайловка, происшествия