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ВСУ более 40 раз атаковали с беспилотников Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/obstrel-1938570028.html
ВСУ более 40 раз атаковали с беспилотников Белгородскую область за сутки
ВСУ более 40 раз атаковали с беспилотников Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 08.04.2024
ВСУ более 40 раз атаковали с беспилотников Белгородскую область за сутки
Более 40 раз за прошедшие сутки украинская армия атаковала с беспилотников Белгородскую область, один человек погиб, пятеро пострадали, в настоящее время все... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:19
2024-04-08T13:19
происшествия
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Более 40 раз за прошедшие сутки украинская армия атаковала с беспилотников Белгородскую область, один человек погиб, пятеро пострадали, в настоящее время все пострадавшие выписаны из больниц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, по семи районам региона 7 апреля было выпущено не менее 14 снарядов из артиллерии. Также зафиксированы атаки 43 дронов, включая сброс 10 взрывных устройств. Большая часть беспилотников была сбита над Белгородским районом. В результате падения осколков пострадала семья из шести человек, девушка погибла на месте. Точных данных об обстрелах Грайворонского округа глава области по-прежнему не приводит. За отчетный день повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 16 частных домовладениях и шести автомобилях. "В Белгородском районе над поселком Дубовое системой ПВО сбиты два БПЛА противника, над селами Репное и Шагаровка – по одному беспилотнику. В Шагаровке обломки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. В настоящий момент все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении", - написал Гладков. Он добавил, что семь артиллерийских снарядов выпущено по селу Щетиновка выпущено. Над 13 населенными пунктами Белгородского района был сбит 21 беспилотник. Разрушения выявлены в Дубовском, Беловском, Разуменском и Никольском сельских поселениях. Как отметил глава региона, в Борисовском районе на окраинах сел Богун-Городок и Цаповка с дронов сброшено девять взрывных устройств. В Грайворонском городском округе, по словам Гладкова, продолжаются обстрелы и атаки беспилотников, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, селах Дроновка и Козинка. ⠀По словам Гладкова, в Губкинском городском округе в районе села Теплый Колодезь упал беспилотник. В Корочанском районе на территории Мелиховского сельского поселения обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. В Новооскольском городском округе в районе села Беломестное и хутора Муренцев найдены и изъяты специалистами обломки двух дронов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попало село Муром – зафиксировано три прилета. Также в Муроме с БПЛА сброшено одно взрывное устройство... В селе Середа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе с последующей детонацией. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Кошлаково средствами ПВО сбито три реактивных БПЛА", - сказал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231012/rebenok-1902163636.html
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белгородская область
белгородский район
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происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
ВСУ более 40 раз атаковали с беспилотников Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ 43 раза атаковали с беспилотников Белгородскую область за сутки

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Более 40 раз за прошедшие сутки украинская армия атаковала с беспилотников Белгородскую область, один человек погиб, пятеро пострадали, в настоящее время все пострадавшие выписаны из больниц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, по семи районам региона 7 апреля было выпущено не менее 14 снарядов из артиллерии. Также зафиксированы атаки 43 дронов, включая сброс 10 взрывных устройств. Большая часть беспилотников была сбита над Белгородским районом. В результате падения осколков пострадала семья из шести человек, девушка погибла на месте. Точных данных об обстрелах Грайворонского округа глава области по-прежнему не приводит. За отчетный день повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 16 частных домовладениях и шести автомобилях.
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"В Белгородском районе над поселком Дубовое системой ПВО сбиты два БПЛА противника, над селами Репное и Шагаровка – по одному беспилотнику. В Шагаровке обломки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. В настоящий момент все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении", - написал Гладков.
Он добавил, что семь артиллерийских снарядов выпущено по селу Щетиновка выпущено. Над 13 населенными пунктами Белгородского района был сбит 21 беспилотник. Разрушения выявлены в Дубовском, Беловском, Разуменском и Никольском сельских поселениях.
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Как отметил глава региона, в Борисовском районе на окраинах сел Богун-Городок и Цаповка с дронов сброшено девять взрывных устройств. В Грайворонском городском округе, по словам Гладкова, продолжаются обстрелы и атаки беспилотников, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, селах Дроновка и Козинка.
⠀По словам Гладкова, в Губкинском городском округе в районе села Теплый Колодезь упал беспилотник. В Корочанском районе на территории Мелиховского сельского поселения обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. В Новооскольском городском округе в районе села Беломестное и хутора Муренцев найдены и изъяты специалистами обломки двух дронов.
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"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попало село Муром – зафиксировано три прилета. Также в Муроме с БПЛА сброшено одно взрывное устройство... В селе Середа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе с последующей детонацией. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Кошлаково средствами ПВО сбито три реактивных БПЛА", - сказал глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районМуромВячеслав Гладков
 
 
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