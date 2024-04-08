https://ria.ru/20240408/obstrel-1938570028.html

ВСУ более 40 раз атаковали с беспилотников Белгородскую область за сутки

ВСУ более 40 раз атаковали с беспилотников Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 08.04.2024

ВСУ более 40 раз атаковали с беспилотников Белгородскую область за сутки

Более 40 раз за прошедшие сутки украинская армия атаковала с беспилотников Белгородскую область, один человек погиб, пятеро пострадали, в настоящее время все... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:19

2024-04-08T13:19

2024-04-08T13:19

происшествия

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937278714_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fca57e3268541f44a93183e141368c35.jpg

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Более 40 раз за прошедшие сутки украинская армия атаковала с беспилотников Белгородскую область, один человек погиб, пятеро пострадали, в настоящее время все пострадавшие выписаны из больниц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, по семи районам региона 7 апреля было выпущено не менее 14 снарядов из артиллерии. Также зафиксированы атаки 43 дронов, включая сброс 10 взрывных устройств. Большая часть беспилотников была сбита над Белгородским районом. В результате падения осколков пострадала семья из шести человек, девушка погибла на месте. Точных данных об обстрелах Грайворонского округа глава области по-прежнему не приводит. За отчетный день повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 16 частных домовладениях и шести автомобилях. "В Белгородском районе над поселком Дубовое системой ПВО сбиты два БПЛА противника, над селами Репное и Шагаровка – по одному беспилотнику. В Шагаровке обломки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. В настоящий момент все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении", - написал Гладков. Он добавил, что семь артиллерийских снарядов выпущено по селу Щетиновка выпущено. Над 13 населенными пунктами Белгородского района был сбит 21 беспилотник. Разрушения выявлены в Дубовском, Беловском, Разуменском и Никольском сельских поселениях. Как отметил глава региона, в Борисовском районе на окраинах сел Богун-Городок и Цаповка с дронов сброшено девять взрывных устройств. В Грайворонском городском округе, по словам Гладкова, продолжаются обстрелы и атаки беспилотников, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, селах Дроновка и Козинка. ⠀По словам Гладкова, в Губкинском городском округе в районе села Теплый Колодезь упал беспилотник. В Корочанском районе на территории Мелиховского сельского поселения обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. В Новооскольском городском округе в районе села Беломестное и хутора Муренцев найдены и изъяты специалистами обломки двух дронов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попало село Муром – зафиксировано три прилета. Также в Муроме с БПЛА сброшено одно взрывное устройство... В селе Середа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе с последующей детонацией. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Кошлаково средствами ПВО сбито три реактивных БПЛА", - сказал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231012/rebenok-1902163636.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

муром

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков