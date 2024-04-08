ВСУ более 40 раз атаковали с беспилотников Белгородскую область за сутки
Гладков: ВСУ 43 раза атаковали с беспилотников Белгородскую область за сутки
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Более 40 раз за прошедшие сутки украинская армия атаковала с беспилотников Белгородскую область, один человек погиб, пятеро пострадали, в настоящее время все пострадавшие выписаны из больниц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, по семи районам региона 7 апреля было выпущено не менее 14 снарядов из артиллерии. Также зафиксированы атаки 43 дронов, включая сброс 10 взрывных устройств. Большая часть беспилотников была сбита над Белгородским районом. В результате падения осколков пострадала семья из шести человек, девушка погибла на месте. Точных данных об обстрелах Грайворонского округа глава области по-прежнему не приводит. За отчетный день повреждения были выявлены в двух многоквартирных домах, 16 частных домовладениях и шести автомобилях.
При падении обломков БПЛА на частный дом под Белгородом погиб ребенок
12 октября 2023, 06:31
"В Белгородском районе над поселком Дубовое системой ПВО сбиты два БПЛА противника, над селами Репное и Шагаровка – по одному беспилотнику. В Шагаровке обломки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. В настоящий момент все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении", - написал Гладков.
Он добавил, что семь артиллерийских снарядов выпущено по селу Щетиновка выпущено. Над 13 населенными пунктами Белгородского района был сбит 21 беспилотник. Разрушения выявлены в Дубовском, Беловском, Разуменском и Никольском сельских поселениях.
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Как отметил глава региона, в Борисовском районе на окраинах сел Богун-Городок и Цаповка с дронов сброшено девять взрывных устройств. В Грайворонском городском округе, по словам Гладкова, продолжаются обстрелы и атаки беспилотников, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, селах Дроновка и Козинка.
⠀По словам Гладкова, в Губкинском городском округе в районе села Теплый Колодезь упал беспилотник. В Корочанском районе на территории Мелиховского сельского поселения обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. В Новооскольском городском округе в районе села Беломестное и хутора Муренцев найдены и изъяты специалистами обломки двух дронов.
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом
13 марта, 10:08
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попало село Муром – зафиксировано три прилета. Также в Муроме с БПЛА сброшено одно взрывное устройство... В селе Середа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе с последующей детонацией. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Кошлаково средствами ПВО сбито три реактивных БПЛА", - сказал глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18