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Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.04.2024
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
За сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 43 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:56
2024-04-08T09:56
2024-04-08T10:29
херсонская область
новая каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 8 апр - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 43 удара из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты был зафиксирован еще 21 прилет", - сообщил источник. Всего были обстреляны 10 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области за сутки