https://ria.ru/20240408/obrushenie-1938722582.html

На месте ЧП в Вязьме работают около 300 железнодорожников

На месте ЧП в Вязьме работают около 300 железнодорожников - РИА Новости, 08.04.2024

На месте ЧП в Вязьме работают около 300 железнодорожников

Около 300 железнодорожников и два восстановительных поезда работают на месте обрушившегося автомобильного путепровода в Вязьме, сообщили в Московской железной... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:49

2024-04-08T22:49

2024-04-08T22:56

происшествия

смоленская область

вязьма

московская межрегиональная транспортная прокуратура

обрушение путепровода в вязьме

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Около 300 железнодорожников и два восстановительных поезда работают на месте обрушившегося автомобильного путепровода в Вязьме, сообщили в Московской железной дороге (МЖД)."Железнодорожники разбирают конструкции обрушившегося автомобильного путепровода в Вязьме. На месте работает около 300 железнодорожников и два восстановительных поезда", — говорится в сообщении.РЖД совместно с администрацией Смоленской области организовали курсирование компенсационных автобусов до возобновления железнодорожного сообщения от станций Семлёво и Вязьма.Поезда дальнего следования Белорусского направления на текущий момент следуют по измененному маршруту через Сухиничи и Калугу.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20240408/prolet-1938719950.html

https://ria.ru/20240408/postradavshaya-1938722208.html

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происшествия, смоленская область, вязьма, московская межрегиональная транспортная прокуратура, обрушение путепровода в вязьме