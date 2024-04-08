Рейтинг@Mail.ru
На месте ЧП в Вязьме работают около 300 железнодорожников - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 08.04.2024 (обновлено: 22:56 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/obrushenie-1938722582.html
На месте ЧП в Вязьме работают около 300 железнодорожников
На месте ЧП в Вязьме работают около 300 железнодорожников - РИА Новости, 08.04.2024
На месте ЧП в Вязьме работают около 300 железнодорожников
Около 300 железнодорожников и два восстановительных поезда работают на месте обрушившегося автомобильного путепровода в Вязьме, сообщили в Московской железной... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:49
2024-04-08T22:56
происшествия
смоленская область
вязьма
московская межрегиональная транспортная прокуратура
обрушение путепровода в вязьме
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938707140_0:129:2200:1367_1920x0_80_0_0_36c17b49712b3fa2293bd2578500060c.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Около 300 железнодорожников и два восстановительных поезда работают на месте обрушившегося автомобильного путепровода в Вязьме, сообщили в Московской железной дороге (МЖД)."Железнодорожники разбирают конструкции обрушившегося автомобильного путепровода в Вязьме. На месте работает около 300 железнодорожников и два восстановительных поезда", — говорится в сообщении.РЖД совместно с администрацией Смоленской области организовали курсирование компенсационных автобусов до возобновления железнодорожного сообщения от станций Семлёво и Вязьма.Поезда дальнего следования Белорусского направления на текущий момент следуют по измененному маршруту через Сухиничи и Калугу.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20240408/prolet-1938719950.html
https://ria.ru/20240408/postradavshaya-1938722208.html
смоленская область
вязьма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938707140_0:32:1909:1464_1920x0_80_0_0_cbb131c7d20532390d5510047ce55c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, вязьма, московская межрегиональная транспортная прокуратура, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Смоленская область, Вязьма, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Обрушение путепровода в Вязьме
На месте ЧП в Вязьме работают около 300 железнодорожников

На месте обрушения путепровода в Вязьме работают около 300 железнодорожников

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Около 300 железнодорожников и два восстановительных поезда работают на месте обрушившегося автомобильного путепровода в Вязьме, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
"Железнодорожники разбирают конструкции обрушившегося автомобильного путепровода в Вязьме. На месте работает около 300 железнодорожников и два восстановительных поезда", — говорится в сообщении.
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме
Вчера, 22:05
РЖД совместно с администрацией Смоленской области организовали курсирование компенсационных автобусов до возобновления железнодорожного сообщения от станций Семлёво и Вязьма.
Поезда дальнего следования Белорусского направления на текущий момент следуют по измененному маршруту через Сухиничи и Калугу.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Пострадавшую при обрушении моста в Вязьме отправят на лечение в Смоленск
Вчера, 22:38
 
ПроисшествияСмоленская областьВязьмаМосковская межрегиональная транспортная прокуратураОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала