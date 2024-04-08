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Последствия обрушения путепровода в Вязьме ликвидируют более 130 человек
Последствия обрушения путепровода в Вязьме ликвидируют более 130 человек - РИА Новости, 08.04.2024
Последствия обрушения путепровода в Вязьме ликвидируют более 130 человек
Ликвидация последствий обрушения путепровода в городе Вязьма Смоленской области продолжается, в ней участвуют 133 специалиста и 23 единицы техники, сообщает ГУ... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T21:40
2024-04-08T21:40
2024-04-08T21:40
происшествия
вязьма
московская межрегиональная транспортная прокуратура
обрушение путепровода в вязьме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Ликвидация последствий обрушения путепровода в городе Вязьма Смоленской области продолжается, в ней участвуют 133 специалиста и 23 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по региону. "Специалисты МЧС России принимают участие в аварийно-восстановительных работах в Вязьме совместно с другими экстренными службами. Всего к работам привлечено 133 специалиста и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 23 человека и 12 единиц техники", - говорится в сообщении. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html
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происшествия, вязьма, московская межрегиональная транспортная прокуратура, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Вязьма, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Обрушение путепровода в Вязьме
Последствия обрушения путепровода в Вязьме ликвидируют более 130 человек
МЧС: последствия обрушения путепровода в Вязьме ликвидируют более 130 человек