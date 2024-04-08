https://ria.ru/20240408/obrushenie-1938716944.html

Последствия обрушения путепровода в Вязьме ликвидируют более 130 человек

Последствия обрушения путепровода в Вязьме ликвидируют более 130 человек - РИА Новости, 08.04.2024

Последствия обрушения путепровода в Вязьме ликвидируют более 130 человек

Ликвидация последствий обрушения путепровода в городе Вязьма Смоленской области продолжается, в ней участвуют 133 специалиста и 23 единицы техники, сообщает ГУ... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T21:40

2024-04-08T21:40

2024-04-08T21:40

происшествия

вязьма

московская межрегиональная транспортная прокуратура

обрушение путепровода в вязьме

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938707601_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_78a77b7a1dd7d8fe993567a8a93dc2e5.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Ликвидация последствий обрушения путепровода в городе Вязьма Смоленской области продолжается, в ней участвуют 133 специалиста и 23 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по региону. "Специалисты МЧС России принимают участие в аварийно-восстановительных работах в Вязьме совместно с другими экстренными службами. Всего к работам привлечено 133 специалиста и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 23 человека и 12 единиц техники", - говорится в сообщении. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html

вязьма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вязьма, московская межрегиональная транспортная прокуратура, обрушение путепровода в вязьме