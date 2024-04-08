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РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей - РИА Новости, 08.04.2024
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Религия
 
17:44 08.04.2024 (обновлено: 18:53 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/nuzhdayuschiesya-1938677101.html
РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей
РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей - РИА Новости, 08.04.2024
РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей
Волонтеры Русской православной церкви планируют восстановить в Мариуполе, Донецке, Горловке, Волновахе тысячу частных домов пожилых людей, инвалидов и женщин с... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:44
2024-04-08T18:53
религия
мариуполь
донецк
горловка
русская православная церковь
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Волонтеры Русской православной церкви планируют восстановить в Мариуполе, Донецке, Горловке, Волновахе тысячу частных домов пожилых людей, инвалидов и женщин с детьми, с 8 марта восстановлено уже 200 домов, сообщил синодальный отдела по благотворительности Московского патриархата."Волонтеры синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви с 8 марта 2023 года восстановили 200 частных домов пожилых и инвалидов, проживающих в Мариуполе. &lt;...&gt; В планах организаторов проекта – восстановить тысячу частных домов тех людей, кто сам не может отремонтировать свое жилье: пожилых, инвалидов и женщин с детьми. Проект планируется распространить и на другие пострадавшие города", - говорится в сообщении.Как сообщил синодальный отдел, помимо Мариуполя, православные добровольцы начали ремонт частных домов нуждающихся в Волновахе и планируют восстанавливать разрушенные дома жителей Донецка, Горловки, Алчевска и Шахтерска."Город предоставляет стройматериалы, но люди с инвалидностью, одинокие старики и женщины с детьми не могут самостоятельно отремонтировать свое жилье. Работы еще очень много, за ближайшие полгода, пока позволяет погода, нужно успеть отремонтировать как можно больше крыш, чтобы осенью и зимой люди жили уже в тепле", – цитирует синодальный отдел руководителя проекта диакона Игоря Куликова.В проекте уже приняли участие 757 человек из 70 городов России: в их числе художники, архитекторы, журналисты, альпинисты, фармацевты, руководители бизнеса. Новые смены добровольцев продолжают выезжать каждую неделю. Добровольцы занимаются ремонтом крыш, ремонтом полов, восстановлением коммуникаций, заменой дверей и окон, штукатуркой стен, потолков и откосов жилых домов. Помимо добровольцев-строителей также необходимы автоволонтеры и повара. Продолжительность одной смены – от 7 дней. Проживание, питание и проезд из Москвы оплачивает синодальный отдел.
https://ria.ru/20240402/ikony-1937311231.html
https://ria.ru/20240408/eparkhiya-1938543567.html
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мариуполь, донецк, горловка, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Мариуполь, Донецк, Горловка, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей

Волонтеры РПЦ планируют восстановить в ДНР тысячу домов пожилых людей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРасчистка завалов после сноса одного из жилых домов в Мариуполе
Расчистка завалов после сноса одного из жилых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Волонтеры Русской православной церкви планируют восстановить в Мариуполе, Донецке, Горловке, Волновахе тысячу частных домов пожилых людей, инвалидов и женщин с детьми, с 8 марта восстановлено уже 200 домов, сообщил синодальный отдела по благотворительности Московского патриархата.
"Волонтеры синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви с 8 марта 2023 года восстановили 200 частных домов пожилых и инвалидов, проживающих в Мариуполе. <...> В планах организаторов проекта – восстановить тысячу частных домов тех людей, кто сам не может отремонтировать свое жилье: пожилых, инвалидов и женщин с детьми. Проект планируется распространить и на другие пострадавшие города", - говорится в сообщении.
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2 апреля, 12:24
Как сообщил синодальный отдел, помимо Мариуполя, православные добровольцы начали ремонт частных домов нуждающихся в Волновахе и планируют восстанавливать разрушенные дома жителей Донецка, Горловки, Алчевска и Шахтерска.
"Город предоставляет стройматериалы, но люди с инвалидностью, одинокие старики и женщины с детьми не могут самостоятельно отремонтировать свое жилье. Работы еще очень много, за ближайшие полгода, пока позволяет погода, нужно успеть отремонтировать как можно больше крыш, чтобы осенью и зимой люди жили уже в тепле", – цитирует синодальный отдел руководителя проекта диакона Игоря Куликова.
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В проекте уже приняли участие 757 человек из 70 городов России: в их числе художники, архитекторы, журналисты, альпинисты, фармацевты, руководители бизнеса. Новые смены добровольцев продолжают выезжать каждую неделю. Добровольцы занимаются ремонтом крыш, ремонтом полов, восстановлением коммуникаций, заменой дверей и окон, штукатуркой стен, потолков и откосов жилых домов. Помимо добровольцев-строителей также необходимы автоволонтеры и повара. Продолжительность одной смены – от 7 дней. Проживание, питание и проезд из Москвы оплачивает синодальный отдел.
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