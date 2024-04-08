https://ria.ru/20240408/nuzhdayuschiesya-1938677101.html

РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей

РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей - РИА Новости, 08.04.2024

РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей

Волонтеры Русской православной церкви планируют восстановить в Мариуполе, Донецке, Горловке, Волновахе тысячу частных домов пожилых людей, инвалидов и женщин с... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:44

2024-04-08T17:44

2024-04-08T18:53

религия

мариуполь

донецк

горловка

русская православная церковь

московский патриархат

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844987793_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_f6ee0199105076d1baac12cc189c8875.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Волонтеры Русской православной церкви планируют восстановить в Мариуполе, Донецке, Горловке, Волновахе тысячу частных домов пожилых людей, инвалидов и женщин с детьми, с 8 марта восстановлено уже 200 домов, сообщил синодальный отдела по благотворительности Московского патриархата."Волонтеры синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви с 8 марта 2023 года восстановили 200 частных домов пожилых и инвалидов, проживающих в Мариуполе. <...> В планах организаторов проекта – восстановить тысячу частных домов тех людей, кто сам не может отремонтировать свое жилье: пожилых, инвалидов и женщин с детьми. Проект планируется распространить и на другие пострадавшие города", - говорится в сообщении.Как сообщил синодальный отдел, помимо Мариуполя, православные добровольцы начали ремонт частных домов нуждающихся в Волновахе и планируют восстанавливать разрушенные дома жителей Донецка, Горловки, Алчевска и Шахтерска."Город предоставляет стройматериалы, но люди с инвалидностью, одинокие старики и женщины с детьми не могут самостоятельно отремонтировать свое жилье. Работы еще очень много, за ближайшие полгода, пока позволяет погода, нужно успеть отремонтировать как можно больше крыш, чтобы осенью и зимой люди жили уже в тепле", – цитирует синодальный отдел руководителя проекта диакона Игоря Куликова.В проекте уже приняли участие 757 человек из 70 городов России: в их числе художники, архитекторы, журналисты, альпинисты, фармацевты, руководители бизнеса. Новые смены добровольцев продолжают выезжать каждую неделю. Добровольцы занимаются ремонтом крыш, ремонтом полов, восстановлением коммуникаций, заменой дверей и окон, штукатуркой стен, потолков и откосов жилых домов. Помимо добровольцев-строителей также необходимы автоволонтеры и повара. Продолжительность одной смены – от 7 дней. Проживание, питание и проезд из Москвы оплачивает синодальный отдел.

https://ria.ru/20240402/ikony-1937311231.html

https://ria.ru/20240408/eparkhiya-1938543567.html

https://ria.ru/20240313/rpts-1932780692.html

мариуполь

донецк

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

мариуполь, донецк, горловка, русская православная церковь, московский патриархат, религия