https://ria.ru/20240408/nuzhdayuschiesya-1938677101.html
РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей
РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей - РИА Новости, 08.04.2024
РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей
Волонтеры Русской православной церкви планируют восстановить в Мариуполе, Донецке, Горловке, Волновахе тысячу частных домов пожилых людей, инвалидов и женщин с... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:44
2024-04-08T17:44
2024-04-08T18:53
религия
мариуполь
донецк
горловка
русская православная церковь
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Волонтеры Русской православной церкви планируют восстановить в Мариуполе, Донецке, Горловке, Волновахе тысячу частных домов пожилых людей, инвалидов и женщин с детьми, с 8 марта восстановлено уже 200 домов, сообщил синодальный отдела по благотворительности Московского патриархата."Волонтеры синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви с 8 марта 2023 года восстановили 200 частных домов пожилых и инвалидов, проживающих в Мариуполе. <...> В планах организаторов проекта – восстановить тысячу частных домов тех людей, кто сам не может отремонтировать свое жилье: пожилых, инвалидов и женщин с детьми. Проект планируется распространить и на другие пострадавшие города", - говорится в сообщении.Как сообщил синодальный отдел, помимо Мариуполя, православные добровольцы начали ремонт частных домов нуждающихся в Волновахе и планируют восстанавливать разрушенные дома жителей Донецка, Горловки, Алчевска и Шахтерска."Город предоставляет стройматериалы, но люди с инвалидностью, одинокие старики и женщины с детьми не могут самостоятельно отремонтировать свое жилье. Работы еще очень много, за ближайшие полгода, пока позволяет погода, нужно успеть отремонтировать как можно больше крыш, чтобы осенью и зимой люди жили уже в тепле", – цитирует синодальный отдел руководителя проекта диакона Игоря Куликова.В проекте уже приняли участие 757 человек из 70 городов России: в их числе художники, архитекторы, журналисты, альпинисты, фармацевты, руководители бизнеса. Новые смены добровольцев продолжают выезжать каждую неделю. Добровольцы занимаются ремонтом крыш, ремонтом полов, восстановлением коммуникаций, заменой дверей и окон, штукатуркой стен, потолков и откосов жилых домов. Помимо добровольцев-строителей также необходимы автоволонтеры и повара. Продолжительность одной смены – от 7 дней. Проживание, питание и проезд из Москвы оплачивает синодальный отдел.
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https://ria.ru/20240313/rpts-1932780692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецк, горловка, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Мариуполь, Донецк, Горловка, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей
Волонтеры РПЦ планируют восстановить в ДНР тысячу домов пожилых людей
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Волонтеры Русской православной церкви планируют восстановить в Мариуполе, Донецке, Горловке, Волновахе тысячу частных домов пожилых людей, инвалидов и женщин с детьми, с 8 марта восстановлено уже 200 домов, сообщил синодальный отдела по благотворительности Московского патриархата.
"Волонтеры синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви с 8 марта 2023 года восстановили 200 частных домов пожилых и инвалидов, проживающих в Мариуполе. <...> В планах организаторов проекта – восстановить тысячу частных домов тех людей, кто сам не может отремонтировать свое жилье: пожилых, инвалидов и женщин с детьми. Проект планируется распространить и на другие пострадавшие города", - говорится в сообщении.
Как сообщил синодальный отдел, помимо Мариуполя, православные добровольцы начали ремонт частных домов нуждающихся в Волновахе и планируют восстанавливать разрушенные дома жителей Донецка, Горловки, Алчевска и Шахтерска.
"Город предоставляет стройматериалы, но люди с инвалидностью, одинокие старики и женщины с детьми не могут самостоятельно отремонтировать свое жилье. Работы еще очень много, за ближайшие полгода, пока позволяет погода, нужно успеть отремонтировать как можно больше крыш, чтобы осенью и зимой люди жили уже в тепле", – цитирует синодальный отдел руководителя проекта диакона Игоря Куликова.
В проекте уже приняли участие 757 человек из 70 городов России
: в их числе художники, архитекторы, журналисты, альпинисты, фармацевты, руководители бизнеса. Новые смены добровольцев продолжают выезжать каждую неделю. Добровольцы занимаются ремонтом крыш, ремонтом полов, восстановлением коммуникаций, заменой дверей и окон, штукатуркой стен, потолков и откосов жилых домов. Помимо добровольцев-строителей также необходимы автоволонтеры и повара. Продолжительность одной смены – от 7 дней. Проживание, питание и проезд из Москвы
оплачивает синодальный отдел.