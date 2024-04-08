https://ria.ru/20240408/navodnenie-1938664305.html

В Орске из-за наводнения приостановили работу 11 медобъектов

В Орске из-за наводнения приостановили работу 11 медобъектов - РИА Новости, 08.04.2024

В Орске из-за наводнения приостановили работу 11 медобъектов

Работа 11 медицинских объектов приостановлена в Орске из-за наводнения, 158 человек, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары региона, сообщил... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:08

2024-04-08T17:08

2024-04-08T18:40

орск

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

алексей кузнецов

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938689910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0962c6f44bfc5b8484971c3bc5f8f4f1.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Работа 11 медицинских объектов приостановлена в Орске из-за наводнения, 158 человек, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары региона, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По состоянию на сегодня, наиболее сложная обстановка сохраняется в Оренбургской области. В Орске… в связи с наводнением приостановлена работа 11 медицинских объектов, 158 человек, в том числе 1 ребенок, переведены в другие стационары региона", - сказал Кузнецов.По его данным, по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Орск выехал его заместитель Андрей Плутницкий.

орск

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с дрона из подтопленного Орска Свежие кадры с дрона из затопленного Орска 2024-04-08T17:08 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, алексей кузнецов, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнения в россии — 2024