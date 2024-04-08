https://ria.ru/20240408/navodnenie-1938628514.html

Наводнение в Орске

Наводнение в Орске - РИА Новости, 08.04.2024

Наводнение в Орске

Волна паводка прошла реку Урал в районе Орска 8 апреля. Три дня назад в городе прорвало дамбу, и часть территории оказалась под водой. В настоящее время в зоне... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:58

2024-04-08T17:58

2024-04-08T17:58

инфографика

орск

прорыв дамбы в орске

наводнение

происшествия

россия

оренбургская область

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Волна паводка прошла реку Урал в районе Орска 8 апреля. Три дня назад в городе прорвало дамбу, и часть территории оказалась под водой. В настоящее время в зоне подтопления находится 6689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных. Проводится эвакуация населения. Власти развернули 16 пунктов временного размещения, готовых принять 12 395 человек. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие районы Орска пострадали от разгула стихии.

орск

россия

оренбургская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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