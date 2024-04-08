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Наводнение в Орске
Наводнение в Орске - РИА Новости, 08.04.2024
Наводнение в Орске
Волна паводка прошла реку Урал в районе Орска 8 апреля. Три дня назад в городе прорвало дамбу, и часть территории оказалась под водой. В настоящее время в зоне... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:58
2024-04-08T17:58
2024-04-08T17:58
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Волна паводка прошла реку Урал в районе Орска 8 апреля. Три дня назад в городе прорвало дамбу, и часть территории оказалась под водой. В настоящее время в зоне подтопления находится 6689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных. Проводится эвакуация населения. Власти развернули 16 пунктов временного размещения, готовых принять 12 395 человек. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие районы Орска пострадали от разгула стихии.
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орск, прорыв дамбы в орске, наводнение, инфографика, происшествия, россия, оренбургская область, чс
Инфографика, Орск, Прорыв дамбы в Орске, Наводнение, Происшествия, Россия, Оренбургская область, ЧС