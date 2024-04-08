https://ria.ru/20240408/navodnenie-1938578455.html

ЦБ открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбуржье

ЦБ открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбуржье - РИА Новости, 08.04.2024

ЦБ открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбуржье

Банк России открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбургской области, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:35

2024-04-08T13:35

2024-04-08T14:10

россия

оренбургская область

центральный банк рф (цб рф)

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Банк России открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбургской области, сообщается на сайте регулятора."Горячая линия для пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Бесплатно для звонков из регионов России: 8 800 250-15-24. В соответствии с тарифами вашего оператора: 8 495 771-44-20", - указывается в сообщении.ЦБ РФ в своем Telegram-канале уточняет, что горячая линия открыта по вопросу кредитных каникул для пострадавших от наводнения в Оренбуржье.В понедельник, по последним данным мэрии Оренбурга, утром уровень воды в реке Урал в Оренбурге составил 872 сантиметров, подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Из зоны бедствия эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей.Кроме того, правительство региона сообщило, что на предстоящие сутки в Оренбургской области прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в пределах от 5 до 40 сантиметров. По последним данным местных властей, на территории 25 муниципальных образований области в 77 населенных пунктах и 29 СНТ остаются подтопленными 10 390 жилых домов, 18 662 приусадебных участка. За сутки освободилось от воды 311 жилых домов, 1 733 приусадебных участка, 27 населенных пунктов на территории 12 районов.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация людей в Оренбургской области Более 10 тысяч домов остаются подтопленными в Оренбургской области по состоянию на утро понедельника, сообщили местные власти. Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек, по их информации, ожидается на ранее 25 апреля. 2024-04-08T13:35 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, оренбургская область, центральный банк рф (цб рф), наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске, происшествия