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ЦБ открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбуржье - РИА Новости, 08.04.2024
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13:35 08.04.2024 (обновлено: 14:10 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/navodnenie-1938578455.html
ЦБ открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбуржье
ЦБ открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбуржье - РИА Новости, 08.04.2024
ЦБ открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбуржье
Банк России открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбургской области, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:35
2024-04-08T14:10
россия
оренбургская область
центральный банк рф (цб рф)
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Банк России открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбургской области, сообщается на сайте регулятора."Горячая линия для пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Бесплатно для звонков из регионов России: 8 800 250-15-24. В соответствии с тарифами вашего оператора: 8 495 771-44-20", - указывается в сообщении.ЦБ РФ в своем Telegram-канале уточняет, что горячая линия открыта по вопросу кредитных каникул для пострадавших от наводнения в Оренбуржье.В понедельник, по последним данным мэрии Оренбурга, утром уровень воды в реке Урал в Оренбурге составил 872 сантиметров, подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Из зоны бедствия эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей.Кроме того, правительство региона сообщило, что на предстоящие сутки в Оренбургской области прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в пределах от 5 до 40 сантиметров. По последним данным местных властей, на территории 25 муниципальных образований области в 77 населенных пунктах и 29 СНТ остаются подтопленными 10 390 жилых домов, 18 662 приусадебных участка. За сутки освободилось от воды 311 жилых домов, 1 733 приусадебных участка, 27 населенных пунктов на территории 12 районов.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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Эвакуация людей в Оренбургской области
Более 10 тысяч домов остаются подтопленными в Оренбургской области по состоянию на утро понедельника, сообщили местные власти. Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек, по их информации, ожидается на ранее 25 апреля.
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россия, оренбургская область, центральный банк рф (цб рф), наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске, происшествия
Россия, Оренбургская область, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
ЦБ открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбуржье

ЦБ опубликовал телефоны горячей линии для пострадавших от паводков в Оренбуржье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Банк России открыл горячую линию для пострадавших от наводнения в Оренбургской области, сообщается на сайте регулятора.
«
"Горячая линия для пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Бесплатно для звонков из регионов России: 8 800 250-15-24. В соответствии с тарифами вашего оператора: 8 495 771-44-20", - указывается в сообщении.
ЦБ РФ в своем Telegram-канале уточняет, что горячая линия открыта по вопросу кредитных каникул для пострадавших от наводнения в Оренбуржье.
В понедельник, по последним данным мэрии Оренбурга, утром уровень воды в реке Урал в Оренбурге составил 872 сантиметров, подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Из зоны бедствия эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей.
Кроме того, правительство региона сообщило, что на предстоящие сутки в Оренбургской области прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в пределах от 5 до 40 сантиметров. По последним данным местных властей, на территории 25 муниципальных образований области в 77 населенных пунктах и 29 СНТ остаются подтопленными 10 390 жилых домов, 18 662 приусадебных участка. За сутки освободилось от воды 311 жилых домов, 1 733 приусадебных участка, 27 населенных пунктов на территории 12 районов.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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