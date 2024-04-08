https://ria.ru/20240408/napadenie-1938647853.html

В Германии при нападении с ножом в поезде пострадал человек

В Германии при нападении с ножом в поезде пострадал человек - РИА Новости, 08.04.2024

В Германии при нападении с ножом в поезде пострадал человек

Один человек получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в поезде на западе Германии, сообщило издание Bild. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:36

2024-04-08T16:36

2024-04-08T18:34

в мире

германия

рейнланд-пфальц

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Один человек получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в поезде на западе Германии, сообщило издание Bild."Нападение с ножом в (федеральной земле - ред.) Рейнланд-Пфальц: в понедельник днем ​​в поезде, следовавшем из Кобленца в Ланштайн-на-Рейне, произошло нападение с ножом на человека, который получил серьезные ранения", - пишет Bild.Сообщается, что в настоящей момент угрозы жизни пострадавшему нет.Предполагаемый преступник задержан.Позднее полиция сообщила ряд дополнительных деталей о произошедшем. В частности, сообщается, что пострадал 20-летний иранец, а нападавшим был 35-летний приезжий из Судана. Между ними произошла ссора в поезде, после чего суданец напал на иранца.Инцидент привел к задержкам в движении поездов на данном участке железной дороги.

https://ria.ru/20231018/polsha-1903600346.html

германия

рейнланд-пфальц

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в мире, германия, рейнланд-пфальц, bild