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Во Франции раскритиковали Киев за удары по Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
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16:26 08.04.2024 (обновлено: 16:29 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/napadenie-1938644195.html
Во Франции раскритиковали Киев за удары по Запорожской АЭС
Во Франции раскритиковали Киев за удары по Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
Во Франции раскритиковали Киев за удары по Запорожской АЭС
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в раскритиковал Киев за удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и нежелание... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:26
2024-04-08T16:29
в мире
киев
украина
россия
флориан филиппо
дарья дугина
запорожская аэс
патриот
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в раскритиковал Киев за удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и нежелание признавать вину за эти атаки. "Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС на Украине! МАГАТЭ выражает глубокую озабоченность! Обвинённая Украина отрицает, что это её рук дело, и обвиняет Россию", – написал Филиппо в соцсети X. При этом он отметил, что АЭС уже два года контролируется Россией, а прошлые нападения на неё осуществлялись со стороны Украины. "Это очень похоже на первые фальшивые опровержения по "Северным потокам" и убийству Дарьи Дугиной", - добавил политик. Политик призвал к миру, а также к прекращению финансовой и военной поддержки Украины, подпитывающей продолжение конфликта. Пресс-служба ЗАЭС 7 апреля сообщила об ударе беспилотника по куполу шестого энергоблока, которые, к счастью, не привели к критическим повреждениям объекта. Пресс-служба также сообщала об атаках БПЛА в районе столовой и грузового порта ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Она находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Украина регулярно и целенаправленно обстреливает ЗАЭС, пытаясь перекладывать вину за атаки на российскую сторону. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://ria.ru/20240408/zaes-1938627592.html
https://ria.ru/20240407/ataka-1938463810.html
https://ria.ru/20240407/popadaniya-1938468041.html
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в мире, киев, украина, россия, флориан филиппо, дарья дугина, запорожская аэс, патриот, европарламент, северный поток
В мире, Киев, Украина, Россия, Флориан Филиппо, Дарья Дугина, Запорожская АЭС, Патриот, Европарламент, Северный поток, Специальная военная операция на Украине
Во Франции раскритиковали Киев за удары по Запорожской АЭС

Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо осудил Киев за нападение на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в раскритиковал Киев за удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и нежелание признавать вину за эти атаки.
"Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС на Украине! МАГАТЭ выражает глубокую озабоченность! Обвинённая Украина отрицает, что это её рук дело, и обвиняет Россию", – написал Филиппо в соцсети X.
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"Печальные последствия". Директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ
Вчера, 15:48
При этом он отметил, что АЭС уже два года контролируется Россией, а прошлые нападения на неё осуществлялись со стороны Украины. "Это очень похоже на первые фальшивые опровержения по "Северным потокам" и убийству Дарьи Дугиной", - добавил политик.
Политик призвал к миру, а также к прекращению финансовой и военной поддержки Украины, подпитывающей продолжение конфликта.
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
На Украине попытались откреститься от причастности к ударам по ЗАЭС
7 апреля, 22:42
Пресс-служба ЗАЭС 7 апреля сообщила об ударе беспилотника по куполу шестого энергоблока, которые, к счастью, не привели к критическим повреждениям объекта. Пресс-служба также сообщала об атаках БПЛА в районе столовой и грузового порта ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Она находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Украина регулярно и целенаправленно обстреливает ЗАЭС, пытаясь перекладывать вину за атаки на российскую сторону. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
МАГАТЭ зафиксировало три попадания в оболочку реактора на ЗАЭС
7 апреля, 23:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияФлориан ФилиппоДарья ДугинаЗапорожская АЭСПатриотЕвропарламентСеверный поток
 
 
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