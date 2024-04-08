https://ria.ru/20240408/napadenie-1938644195.html

Во Франции раскритиковали Киев за удары по Запорожской АЭС

Во Франции раскритиковали Киев за удары по Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.04.2024

Во Франции раскритиковали Киев за удары по Запорожской АЭС

Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в раскритиковал Киев за удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и нежелание... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:26

2024-04-08T16:26

2024-04-08T16:29

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запорожская аэс

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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в раскритиковал Киев за удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и нежелание признавать вину за эти атаки. "Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС на Украине! МАГАТЭ выражает глубокую озабоченность! Обвинённая Украина отрицает, что это её рук дело, и обвиняет Россию", – написал Филиппо в соцсети X. При этом он отметил, что АЭС уже два года контролируется Россией, а прошлые нападения на неё осуществлялись со стороны Украины. "Это очень похоже на первые фальшивые опровержения по "Северным потокам" и убийству Дарьи Дугиной", - добавил политик. Политик призвал к миру, а также к прекращению финансовой и военной поддержки Украины, подпитывающей продолжение конфликта. Пресс-служба ЗАЭС 7 апреля сообщила об ударе беспилотника по куполу шестого энергоблока, которые, к счастью, не привели к критическим повреждениям объекта. Пресс-служба также сообщала об атаках БПЛА в районе столовой и грузового порта ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Она находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Украина регулярно и целенаправленно обстреливает ЗАЭС, пытаясь перекладывать вину за атаки на российскую сторону. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240408/zaes-1938627592.html

https://ria.ru/20240407/ataka-1938463810.html

https://ria.ru/20240407/popadaniya-1938468041.html

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