https://ria.ru/20240408/napadenie-1938554360.html
СК опроверг сообщения СМИ о задержании напавшего на полицейских в Щелково
СК опроверг сообщения СМИ о задержании напавшего на полицейских в Щелково - РИА Новости, 08.04.2024
СК опроверг сообщения СМИ о задержании напавшего на полицейских в Щелково
Информация СМИ о задержании подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:38
2024-04-08T12:38
2024-04-08T12:45
происшествия
щелково
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Информация СМИ о задержании подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГСУСК по Московской области. "Информация СМИ о задержании напавшего на полицейских в Щелково не соответствует действительности", — сказали в ведомстве, добавив, что поиски подозреваемого продолжаются. Нападение на полицейских произошло в воскресенье вечером. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников убит на месте, возбуждено уголовное дело.
щелково
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938447589_156:0:1109:715_1920x0_80_0_0_3ec81e8813936a3873ca843c4c4a315f.png
Кадры с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика
Видео СК с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика в Подмосковье.
2024-04-08T12:38
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щелково, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК опроверг сообщения СМИ о задержании напавшего на полицейских в Щелково
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Информация СМИ о задержании подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГСУСК по Московской области.
2024-04-08T12:38
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PT0M18S
СК опроверг сообщения СМИ о задержании напавшего на полицейских в Щелково
СК: информация СМИ о задержании напавшего на полицейских наркосбытчика неверна
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Информация СМИ о задержании подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГСУСК по Московской области.
"Информация СМИ о задержании напавшего на полицейских в Щелково не соответствует действительности", — сказали в ведомстве, добавив, что поиски подозреваемого продолжаются.
Нападение на полицейских произошло в воскресенье вечером. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников убит на месте, возбуждено уголовное дело.