https://ria.ru/20240408/napadenie-1938554360.html

СК опроверг сообщения СМИ о задержании напавшего на полицейских в Щелково

СК опроверг сообщения СМИ о задержании напавшего на полицейских в Щелково - РИА Новости, 08.04.2024

СК опроверг сообщения СМИ о задержании напавшего на полицейских в Щелково

Информация СМИ о задержании подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:38

2024-04-08T12:38

2024-04-08T12:45

происшествия

щелково

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Информация СМИ о задержании подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГСУСК по Московской области. "Информация СМИ о задержании напавшего на полицейских в Щелково не соответствует действительности", — сказали в ведомстве, добавив, что поиски подозреваемого продолжаются. Нападение на полицейских произошло в воскресенье вечером. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников убит на месте, возбуждено уголовное дело.

щелково

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика Видео СК с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика в Подмосковье. 2024-04-08T12:38 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, щелково, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), видео