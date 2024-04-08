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Рост экономики нужно финансировать за счет прибыли компаний, заявили в ЦБ - РИА Новости, 08.04.2024
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13:08 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/nabiullina-1938565426.html
Рост экономики нужно финансировать за счет прибыли компаний, заявили в ЦБ
Рост экономики нужно финансировать за счет прибыли компаний, заявили в ЦБ - РИА Новости, 08.04.2024
Рост экономики нужно финансировать за счет прибыли компаний, заявили в ЦБ
Рост российской экономики нужно финансировать безынфляционно - за счет прибыли компаний, а не залезая в карман людей путем высокой инфляции и повышения цен,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:08
2024-04-08T13:08
экономика
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рост российской экономики нужно финансировать безынфляционно - за счет прибыли компаний, а не залезая в карман людей путем высокой инфляции и повышения цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "Весь мой опыт, весь опыт других стран показывает, что длинных кредитов, тем более по низкой ставке, не бывает при высокой инфляции. Высокая инфляция – это та цена, которую платят наши граждане. В период роста цен, посмотрите, инфляция становится первым пунктом, который беспокоит людей. При этом у нас есть источники финансирования – прибыль компаний", - сказала Набиуллина. "Почему надо залезать в карман людей через высокие цены, чтобы финансировать рост экономики? Рост экономики нужно финансировать безынфляционно", - добавила глава регулятора.
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экономика, эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Рост экономики нужно финансировать за счет прибыли компаний, заявили в ЦБ

Набиуллина: рост экономики надо финансировать безынфляционно

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рост российской экономики нужно финансировать безынфляционно - за счет прибыли компаний, а не залезая в карман людей путем высокой инфляции и повышения цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«
"Весь мой опыт, весь опыт других стран показывает, что длинных кредитов, тем более по низкой ставке, не бывает при высокой инфляции. Высокая инфляция – это та цена, которую платят наши граждане. В период роста цен, посмотрите, инфляция становится первым пунктом, который беспокоит людей. При этом у нас есть источники финансирования – прибыль компаний", - сказала Набиуллина.
"Почему надо залезать в карман людей через высокие цены, чтобы финансировать рост экономики? Рост экономики нужно финансировать безынфляционно", - добавила глава регулятора.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаГосдума РФ
 
 
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