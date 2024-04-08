https://ria.ru/20240408/moskva-1938833273.html
Москвичей попросили быть внимательными на улице во вторник из-за дождя
Москвичей попросили быть внимательными на улице во вторник из-за дождя - РИА Новости, 09.04.2024
Москвичей попросили быть внимательными на улице во вторник из-за дождя
Жителей и гостей столицы попросили быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-08T19:49
2024-04-08T19:49
2024-04-09T14:13
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Жителей и гостей столицы попросили быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. В ведомстве предупредили, что 9 апреля в столице местами ожидается дождь, гроза, а при грозе - усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Жителей и гостей столицы попросили быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В ведомстве предупредили, что 9 апреля в столице местами ожидается дождь, гроза, а при грозе - усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
"Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.