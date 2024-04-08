https://ria.ru/20240408/moskva-1938833273.html

Москвичей попросили быть внимательными на улице во вторник из-за дождя

Москвичей попросили быть внимательными на улице во вторник из-за дождя - РИА Новости, 09.04.2024

Москвичей попросили быть внимательными на улице во вторник из-за дождя

Жителей и гостей столицы попросили быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-08T19:49

2024-04-08T19:49

2024-04-09T14:13

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Жителей и гостей столицы попросили быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. В ведомстве предупредили, что 9 апреля в столице местами ожидается дождь, гроза, а при грозе - усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240408/aviatsiya-1938498103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, непогода