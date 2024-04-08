https://ria.ru/20240408/moskva-1938533541.html

В Москве растет производство оборудования для промышленности и сферы ЖКХ

В Москве растет производство оборудования для промышленности и сферы ЖКХ - РИА Новости, 08.04.2024

В Москве растет производство оборудования для промышленности и сферы ЖКХ

На территории столицы обрабатывающие предприятия в 2023 году показали рост производства на 22,3% без учета нефтепереработки, сообщил министр правительства... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:13

2024-04-08T14:13

2024-04-08T14:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938532377_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f40ce9ec84bb1aec8376733794dca549.jpg

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. На территории столицы обрабатывающие предприятия в 2023 году показали рост производства на 22,3% без учета нефтепереработки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что в частности, они наращивают выпуск изделий, применяемых в промышленности и коммунальном хозяйстве. Этому способствует поддержка властей Москвы."Предприятия наращивают производство высокотехнологичной продукции, в том числе для нужд самой промышленности и коммунального хозяйства. Например, по итогам года в 2 раза увеличился выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, более чем на 30% – счетчиков производства и потребления электроэнергии, почти на 20% – оборудования для фильтрования или очистки газов", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что в 2023 году столичный производитель решений на базе суперконденсаторов "Тайтэн Пауэр Солюшн" в три раза нарастил объем выпуска систем накопления энергии. На сегодняшний день в ассортименте компании порядка 30 устройств. Среди них – источники бесперебойного питания и суперконденсаторные системы запуска двигателя. Их применяют в различных отраслях. Например, в промышленности, энергетике, связи и транспорте.В свою очередь, гендиректор предприятия Владимир Ворожейкин заявил, что в энергетике устройства компании применяют для обеспечения качественного электроснабжения нагрузки в случае сбоев, накопления и хранения энергии в системах аварийного электропитания и прочих целей. В промышленности и транспорте используют для энергосбережения, снижения вредных выбросов, обеспечения непрерывности работы и многого другого.В ДИПП уточнили, что еще один московский производитель "Промприбор-Р" за прошлый год увеличил выпуск газоанализаторов более чем на 40%. Благодаря этим устройствам можно определять качественный или количественный состав смесей газов в воздухе, а также предупреждать возникновение чрезвычайных происшествий.Кроме того, нарастить производство компании удалось благодаря расширению производственных мощностей и товарной линейки. Там наращивают локализацию изделий – в 2023 году был налажен выпуск плат для газоанализаторов. Также компания активно взаимодействует с городом – посетить производство можно в рамках проекта "Открой#Моспром".А производственная компания из Москвы "Ленточные пилы" в прошлом году нарастила выпуск пил для обработки твердых металлов в 8 раз. Такой инструмент позволяет работать с титаном, жаропрочными и авиационными сталями.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год без учета нефтеобрабатывающей отрасли составил 22,3%.По поручению Собянина в Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Городские предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы. К примеру, целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.Ранее Овчинский сообщал, что столичные промышленники увеличивают производство комплектующих для электротранспорта, а также инновационных зарядных станций.

https://ria.ru/20240406/vypusk-1938154600.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский