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В Москве растет производство оборудования для промышленности и сферы ЖКХ - РИА Новости, 08.04.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:13 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/moskva-1938533541.html
В Москве растет производство оборудования для промышленности и сферы ЖКХ
В Москве растет производство оборудования для промышленности и сферы ЖКХ - РИА Новости, 08.04.2024
В Москве растет производство оборудования для промышленности и сферы ЖКХ
На территории столицы обрабатывающие предприятия в 2023 году показали рост производства на 22,3% без учета нефтепереработки, сообщил министр правительства... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:13
2024-04-08T14:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. На территории столицы обрабатывающие предприятия в 2023 году показали рост производства на 22,3% без учета нефтепереработки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что в частности, они наращивают выпуск изделий, применяемых в промышленности и коммунальном хозяйстве. Этому способствует поддержка властей Москвы."Предприятия наращивают производство высокотехнологичной продукции, в том числе для нужд самой промышленности и коммунального хозяйства. Например, по итогам года в 2 раза увеличился выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, более чем на 30% – счетчиков производства и потребления электроэнергии, почти на 20% – оборудования для фильтрования или очистки газов", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что в 2023 году столичный производитель решений на базе суперконденсаторов "Тайтэн Пауэр Солюшн" в три раза нарастил объем выпуска систем накопления энергии. На сегодняшний день в ассортименте компании порядка 30 устройств. Среди них – источники бесперебойного питания и суперконденсаторные системы запуска двигателя. Их применяют в различных отраслях. Например, в промышленности, энергетике, связи и транспорте.В свою очередь, гендиректор предприятия Владимир Ворожейкин заявил, что в энергетике устройства компании применяют для обеспечения качественного электроснабжения нагрузки в случае сбоев, накопления и хранения энергии в системах аварийного электропитания и прочих целей. В промышленности и транспорте используют для энергосбережения, снижения вредных выбросов, обеспечения непрерывности работы и многого другого.В ДИПП уточнили, что еще один московский производитель "Промприбор-Р" за прошлый год увеличил выпуск газоанализаторов более чем на 40%. Благодаря этим устройствам можно определять качественный или количественный состав смесей газов в воздухе, а также предупреждать возникновение чрезвычайных происшествий.Кроме того, нарастить производство компании удалось благодаря расширению производственных мощностей и товарной линейки. Там наращивают локализацию изделий – в 2023 году был налажен выпуск плат для газоанализаторов. Также компания активно взаимодействует с городом – посетить производство можно в рамках проекта "Открой#Моспром".А производственная компания из Москвы "Ленточные пилы" в прошлом году нарастила выпуск пил для обработки твердых металлов в 8 раз. Такой инструмент позволяет работать с титаном, жаропрочными и авиационными сталями.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год без учета нефтеобрабатывающей отрасли составил 22,3%.По поручению Собянина в Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Городские предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы. К примеру, целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.Ранее Овчинский сообщал, что столичные промышленники увеличивают производство комплектующих для электротранспорта, а также инновационных зарядных станций.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

В Москве растет производство оборудования для промышленности и сферы ЖКХ

© Фото : пресс-служба ДИППВ Москве растет производство оборудования для промышленности и сферы ЖКХ
В Москве растет производство оборудования для промышленности и сферы ЖКХ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
В Москве растет производство оборудования для промышленности и сферы ЖКХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. На территории столицы обрабатывающие предприятия в 2023 году показали рост производства на 22,3% без учета нефтепереработки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он добавил, что в частности, они наращивают выпуск изделий, применяемых в промышленности и коммунальном хозяйстве. Этому способствует поддержка властей Москвы.
"Предприятия наращивают производство высокотехнологичной продукции, в том числе для нужд самой промышленности и коммунального хозяйства. Например, по итогам года в 2 раза увеличился выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, более чем на 30% – счетчиков производства и потребления электроэнергии, почти на 20% – оборудования для фильтрования или очистки газов", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что в 2023 году столичный производитель решений на базе суперконденсаторов "Тайтэн Пауэр Солюшн" в три раза нарастил объем выпуска систем накопления энергии. На сегодняшний день в ассортименте компании порядка 30 устройств. Среди них – источники бесперебойного питания и суперконденсаторные системы запуска двигателя. Их применяют в различных отраслях. Например, в промышленности, энергетике, связи и транспорте.
Компании Москвы наращивают выпуск оборудования для электротранспорта
Компании Москвы наращивают выпуск оборудования для электротранспорта
6 апреля, 09:13
В свою очередь, гендиректор предприятия Владимир Ворожейкин заявил, что в энергетике устройства компании применяют для обеспечения качественного электроснабжения нагрузки в случае сбоев, накопления и хранения энергии в системах аварийного электропитания и прочих целей. В промышленности и транспорте используют для энергосбережения, снижения вредных выбросов, обеспечения непрерывности работы и многого другого.
В ДИПП уточнили, что еще один московский производитель "Промприбор-Р" за прошлый год увеличил выпуск газоанализаторов более чем на 40%. Благодаря этим устройствам можно определять качественный или количественный состав смесей газов в воздухе, а также предупреждать возникновение чрезвычайных происшествий.
Кроме того, нарастить производство компании удалось благодаря расширению производственных мощностей и товарной линейки. Там наращивают локализацию изделий – в 2023 году был налажен выпуск плат для газоанализаторов. Также компания активно взаимодействует с городом – посетить производство можно в рамках проекта "Открой#Моспром".
А производственная компания из Москвы "Ленточные пилы" в прошлом году нарастила выпуск пил для обработки твердых металлов в 8 раз. Такой инструмент позволяет работать с титаном, жаропрочными и авиационными сталями.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год без учета нефтеобрабатывающей отрасли составил 22,3%.
По поручению Собянина в Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Городские предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы. К примеру, целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
Ранее Овчинский сообщал, что столичные промышленники увеличивают производство комплектующих для электротранспорта, а также инновационных зарядных станций.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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