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Столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры работы - РИА Новости, 08.04.2024
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11:15 08.04.2024
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Столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры работы
Столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры работы - РИА Новости, 08.04.2024
Столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры работы
Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:15
2024-04-08T11:15
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общество
жкх
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это - минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. "Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - отметил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями.
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общество, жкх, москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
Столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры работы

Бирюков: систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры работы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея в московской квартире
Батарея в московской квартире - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Батарея в московской квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В связи с повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это - минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.
"Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - отметил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями.
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