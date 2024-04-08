https://ria.ru/20240408/moskva-1938527198.html

Столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры работы

Столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры работы - РИА Новости, 08.04.2024

Столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры работы

Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:15

2024-04-08T11:15

2024-04-08T11:15

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общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, это - минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. "Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - отметил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жкх, москва, петр бирюков, моэк