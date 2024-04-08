https://ria.ru/20240408/moshennichestvo-1938526811.html
ЦБ призвал ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством
ЦБ призвал ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством - РИА Новости, 08.04.2024
ЦБ призвал ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством
Банк России считает, что нужно увеличить ответственность банков в сфере борьбы с мошенничеством, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:12
2024-04-08T11:12
2024-04-08T11:29
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России считает, что нужно увеличить ответственность банков в сфере борьбы с мошенничеством, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."У нас, кстати, более активно выстраивается работа и координация с правоохранительными органами по взаимодействию нашему в борьбе с финансовым мошенничеством, обмениваемся информацией, созданы системы - в том числе когда передаются данные по счетам дроперов, банки должны их заблокировать", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы."Но нужно вводить и увеличивать ответственность банков. Экономический стимул для банков тоже должен быть про эффективность применения антифродовых (анимошеннических - ред.) процедур. У нас есть возможность и контроля за антифродовыми процедурами, но нужно увеличивать ответственность. Должно быть серьезно экономически - штрафы и так далее, чтобы финансовые институты были заинтересованы выстраивать эти процедуры", - добавила она.
https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ призвал ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством
Набиуллина призвала ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством