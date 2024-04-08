Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 08.04.2024 (обновлено: 15:01 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/moshennichestvo-1938496833.html
Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве
Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 08.04.2024
Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве
Бывшую начальницу АО "Информационные спутниковые системы", входящего в "Роскосмос", задержали за мошенничество, сообщило Главное управление Следственного... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:33
2024-04-08T15:01
происшествия
красноярский край
россия
железногорск
информационные спутниковые системы
роскосмос
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938497188_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_8c3913105ff9154430a8962fc3961533.jpg
КЕМЕРОВО, 8 апр — РИА Новости. Бывшую начальницу АО "Информационные спутниковые системы", входящего в "Роскосмос", задержали за мошенничество, сообщило Главное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале."В Красноярском крае задержана бывший начальник управления АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 28 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. &lt;...&gt; Она обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", — говорится в публикации.По версии следствия, в период с августа 2019-го по август 2021-го обвиняемая для хищения денег компании инициировала заключение подрядных договоров на оказание услуг по производству видеопродукции. При этом она знала, что в организации есть необходимое оборудование и специалисты для проведения этих работ."По результатам закупочных процедур, проведенных с нарушением требований законодательства, договоры каждый раз заключались с одной и той же фирмой — ООО "Прометей-Медиа". Следствием установлено, что фактическое руководство деятельностью этой коммерческой организации осуществляла обвиняемая. В указанный период &lt;…&gt; между АО "Решетнев" и ООО "Прометей-Медиа" было заключено около 90 договоров на оказание услуг по производству видеопродукции на общую сумму свыше 28 миллионов рублей", — говорится в сообщении.Обвиняемая изготавливала и предоставляла необходимые отчетные документы, после чего деньги перечислялись на счет аффилированной ей фирмы. При этом работы по договорам в дальнейшем фактически выполняли сотрудники АО "Решетнев".Фигурантка распорядилась похищенными деньгами по своему усмотрению, ее отправили под домашний арест.Согласно данным из открытых источников, акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" расположено в Железногорске Красноярского края. Предприятие — лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.
https://ria.ru/20231222/obvinenie-1917585930.html
https://ria.ru/20231019/sud-1903770295.html
https://ria.ru/20230124/sud-1847026318.html
красноярский край
россия
железногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938497188_87:0:1036:712_1920x0_80_0_0_4782b6c51db067ddfbd25c56c4a5f9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, железногорск , информационные спутниковые системы, роскосмос, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Железногорск , Информационные спутниковые системы, Роскосмос, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве

Экс-главу АО "ИСС" задержали по подозрению в мошенничестве на 28 млн рублей

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияБывший начальник управления АО "Информационные спутниковые системы"
Бывший начальник управления АО Информационные спутниковые системы
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Бывший начальник управления АО "Информационные спутниковые системы"
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 апр — РИА Новости. Бывшую начальницу АО "Информационные спутниковые системы", входящего в "Роскосмос", задержали за мошенничество, сообщило Главное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.
"В Красноярском крае задержана бывший начальник управления АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 28 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. <...> Она обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", — говорится в публикации.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве
22 декабря 2023, 21:26
По версии следствия, в период с августа 2019-го по август 2021-го обвиняемая для хищения денег компании инициировала заключение подрядных договоров на оказание услуг по производству видеопродукции. При этом она знала, что в организации есть необходимое оборудование и специалисты для проведения этих работ.
"По результатам закупочных процедур, проведенных с нарушением требований законодательства, договоры каждый раз заключались с одной и той же фирмой — ООО "Прометей-Медиа". Следствием установлено, что фактическое руководство деятельностью этой коммерческой организации осуществляла обвиняемая. В указанный период <…> между АО "Решетнев" и ООО "Прометей-Медиа" было заключено около 90 договоров на оказание услуг по производству видеопродукции на общую сумму свыше 28 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Владимир Мешков
В Москве заочно арестовали бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Мешкова
19 октября 2023, 10:42
Обвиняемая изготавливала и предоставляла необходимые отчетные документы, после чего деньги перечислялись на счет аффилированной ей фирмы. При этом работы по договорам в дальнейшем фактически выполняли сотрудники АО "Решетнев".
Фигурантка распорядилась похищенными деньгами по своему усмотрению, ее отправили под домашний арест.
Согласно данным из открытых источников, акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" расположено в Железногорске Красноярского края. Предприятие — лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Суд приговорил экс-главу РКК "Энергия" к шести годам лишения свободы
24 января 2023, 12:10
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияЖелезногорскИнформационные спутниковые системыРоскосмосСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала