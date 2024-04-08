https://ria.ru/20240408/moshennichestvo-1938496833.html

Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве

Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 08.04.2024

Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве

Бывшую начальницу АО "Информационные спутниковые системы", входящего в "Роскосмос", задержали за мошенничество, сообщило Главное управление Следственного... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:33

2024-04-08T09:33

2024-04-08T15:01

происшествия

красноярский край

россия

железногорск

информационные спутниковые системы

роскосмос

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 8 апр — РИА Новости. Бывшую начальницу АО "Информационные спутниковые системы", входящего в "Роскосмос", задержали за мошенничество, сообщило Главное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале."В Красноярском крае задержана бывший начальник управления АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 28 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. <...> Она обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", — говорится в публикации.По версии следствия, в период с августа 2019-го по август 2021-го обвиняемая для хищения денег компании инициировала заключение подрядных договоров на оказание услуг по производству видеопродукции. При этом она знала, что в организации есть необходимое оборудование и специалисты для проведения этих работ."По результатам закупочных процедур, проведенных с нарушением требований законодательства, договоры каждый раз заключались с одной и той же фирмой — ООО "Прометей-Медиа". Следствием установлено, что фактическое руководство деятельностью этой коммерческой организации осуществляла обвиняемая. В указанный период <…> между АО "Решетнев" и ООО "Прометей-Медиа" было заключено около 90 договоров на оказание услуг по производству видеопродукции на общую сумму свыше 28 миллионов рублей", — говорится в сообщении.Обвиняемая изготавливала и предоставляла необходимые отчетные документы, после чего деньги перечислялись на счет аффилированной ей фирмы. При этом работы по договорам в дальнейшем фактически выполняли сотрудники АО "Решетнев".Фигурантка распорядилась похищенными деньгами по своему усмотрению, ее отправили под домашний арест.Согласно данным из открытых источников, акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" расположено в Железногорске Красноярского края. Предприятие — лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.

https://ria.ru/20231222/obvinenie-1917585930.html

https://ria.ru/20231019/sud-1903770295.html

https://ria.ru/20230124/sud-1847026318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, россия, железногорск , информационные спутниковые системы, роскосмос, следственный комитет россии (ск рф)