https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938543724.html

Глава Гагаузии назвала возможное объединение с Румынией смертью Молдавии

Глава Гагаузии назвала возможное объединение с Румынией смертью Молдавии - РИА Новости, 08.04.2024

Глава Гагаузии назвала возможное объединение с Румынией смертью Молдавии

Возможное объединение с Румынией станет смертью для Молдавии, заявила глава Гагаузской автономии республики Евгения Гуцул в эфире Первого канала. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:05

2024-04-08T12:05

2024-04-08T13:15

в мире

гагаузия

румыния

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евгения гуцул

евросоюз

михай попшой

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Возможное объединение с Румынией станет смертью для Молдавии, заявила глава Гагаузской автономии республики Евгения Гуцул в эфире Первого канала."Для Молдовы это (объединение с Румынией. — Прим. ред.) смерть, и смерть молдавского языка, молдавской культуры, смерть молдавского этноса. Уже 30 лет прорумынские силы в нашей стране ведут ярую пропаганду. К сожалению, эта пропаганда в первую очередь антимолдавская", — сказала политик.Гуцул добавила, что Гагаузия сама добудет себе независимость, если в Кишиневе так или иначе откажутся от суверенитета Молдавии.В начале апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления страны в ЕС. Глава МИД постсоветской республики Михай Попшой также сообщал, что чиновники и политики в обеих странах продвигают идею объединения государств.Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.В 1918-м Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, гагаузия, румыния, молдавия, евгения гуцул, евросоюз, михай попшой