Глава Гагаузии назвала возможное объединение с Румынией смертью Молдавии
Гуцул назвала возможное объединение с Румынией смертью для культуры Молдавии
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Возможное объединение с Румынией станет смертью для Молдавии, заявила глава Гагаузской автономии республики Евгения Гуцул в эфире Первого канала.
"Для Молдовы это (объединение с Румынией. — Прим. ред.) смерть, и смерть молдавского языка, молдавской культуры, смерть молдавского этноса. Уже 30 лет прорумынские силы в нашей стране ведут ярую пропаганду. К сожалению, эта пропаганда в первую очередь антимолдавская", — сказала политик.
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Гуцул добавила, что Гагаузия сама добудет себе независимость, если в Кишиневе так или иначе откажутся от суверенитета Молдавии.
В начале апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления страны в ЕС. Глава МИД постсоветской республики Михай Попшой также сообщал, что чиновники и политики в обеих странах продвигают идею объединения государств.
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Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.
В 1918-м Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.
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