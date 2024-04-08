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Власти Молдавии хотят лишить страну суверенитета, заявил Шор - РИА Новости, 08.04.2024
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15:06 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/moldavia-1938611610.html
Власти Молдавии хотят лишить страну суверенитета, заявил Шор
Власти Молдавии хотят лишить страну суверенитета, заявил Шор - РИА Новости, 08.04.2024
Власти Молдавии хотят лишить страну суверенитета, заявил Шор
Власти Молдавии планируют лишить молдаван идентичности и установить верховенство законов Евросоюза над национальными, заявил оппозиционный молдавский политик и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:06
2024-04-08T15:06
в мире
молдавия
румыния
украина
илан шор
евросоюз
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КИШИНЕВ, 8 апр – РИА Новости. Власти Молдавии планируют лишить молдаван идентичности и установить верховенство законов Евросоюза над национальными, заявил оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, комментируя проект поправок в конституцию страны. Ранее в понедельник на сайте парламента Молдавии были опубликованы проекты поправок в Основной закон. Согласно документу, преамбула конституции будет дополнена словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". "Читаю проект закона об изменениях к конституции Молдавии. Мало того что правящая партия планирует лишить молдаван своей идентичности и закрепить в основном законе страны непонятную "европейскую". Мало того что они планируют утвердить верховенство европейских законов над молдавскими — а это означает, что планируются легализация гей-браков, смерть нашего сельского хозяйства, отказ от суверенитета и вступление в конфликт с соседями. в последнем пункте этого закона написано, что он вступает в силу с момента публикации подтверждения Конституционным судом результатов референдума. Исходя из текста, власть будто бы уже знает, какими будут результаты, и мнение народа ее совершенно не интересует", - написал Шор в своем телеграм-канале. Политик обратил внимание, что предложенные поправки идентичны с теми, что были внесены ранее в конституцию соседней Румынии. "Кстати, сложно не заметить, что предложенный проект закона практически скопирован с конституции Румынии. Видимо, власти нас готовят к тому, что скоро конституция у нас будет общей", - отметил Шор. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, молдавия, румыния, украина, илан шор, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Украина, Илан Шор, Евросоюз
Власти Молдавии хотят лишить страну суверенитета, заявил Шор

Шор: власти Молдавии хотят лишить население идентичности и суверенитета

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 8 апр – РИА Новости. Власти Молдавии планируют лишить молдаван идентичности и установить верховенство законов Евросоюза над национальными, заявил оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, комментируя проект поправок в конституцию страны.
Ранее в понедельник на сайте парламента Молдавии были опубликованы проекты поправок в Основной закон. Согласно документу, преамбула конституции будет дополнена словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова".
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"Читаю проект закона об изменениях к конституции Молдавии. Мало того что правящая партия планирует лишить молдаван своей идентичности и закрепить в основном законе страны непонятную "европейскую". Мало того что они планируют утвердить верховенство европейских законов над молдавскими — а это означает, что планируются легализация гей-браков, смерть нашего сельского хозяйства, отказ от суверенитета и вступление в конфликт с соседями. в последнем пункте этого закона написано, что он вступает в силу с момента публикации подтверждения Конституционным судом результатов референдума. Исходя из текста, власть будто бы уже знает, какими будут результаты, и мнение народа ее совершенно не интересует", - написал Шор в своем телеграм-канале.
Политик обратил внимание, что предложенные поправки идентичны с теми, что были внесены ранее в конституцию соседней Румынии. "Кстати, сложно не заметить, что предложенный проект закона практически скопирован с конституции Румынии. Видимо, власти нас готовят к тому, что скоро конституция у нас будет общей", - отметил Шор.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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