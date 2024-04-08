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В молдавском Оргееве восстановят братские могилы советских воинов - РИА Новости, 08.04.2024
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16:44 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/mogily-1938649635.html
В молдавском Оргееве восстановят братские могилы советских воинов
В молдавском Оргееве восстановят братские могилы советских воинов - РИА Новости, 08.04.2024
В молдавском Оргееве восстановят братские могилы советских воинов
В Оргееве, третьем по величине городе Молдавии, при поддержке бизнесмена Илана Шора будут восстановлены братские могилы военных и мирных жителей, погибших во... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:44
2024-04-08T16:44
в мире
молдавия
румыния
венгрия
илан шор
марина таубер
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КИШИНЕВ, 8 апр – РИА Новости. В Оргееве, третьем по величине городе Молдавии, при поддержке бизнесмена Илана Шора будут восстановлены братские могилы военных и мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщила депутат парламента Марина Таубер. "К 80-летию Победы мэрия Оргеева при поддержке Шора приступает к реконструкции братских могил солдат и мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны. Это дело чести и наш общий долг. Братская могила, где покоятся бойцы, павшие в те страшные годы, находится на городском кладбище, а в микрорайоне Слобозия Доамней расположена могила расстрелянных евреев", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Политик подчеркнула, что мэрия Оргеева также сотрудничает с национальным координационным комитетом "Победа", активисты которого проведут необходимые работы в архивах для восстановления как можно больше имен бойцов, похороненных на городском кладбище. Ранее национальный комитет "Победа" объявил о старте памятных мероприятий в честь 80-летия освобождения Молдавии от фашистской оккупации и 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашизма. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html
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в мире, молдавия, румыния, венгрия, илан шор, марина таубер
В мире, Молдавия, Румыния, Венгрия, Илан Шор, Марина Таубер
В молдавском Оргееве восстановят братские могилы советских воинов

Шор поможет восстановить братские могилы советских воинов в молдавском Оргееве

© Sputnik / Andrei PetricВосстановленный мемориал на братской могиле советских воинов, Молдавия
Восстановленный мемориал на братской могиле советских воинов, Молдавия - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Sputnik / Andrei Petric
Восстановленный мемориал на братской могиле советских воинов, Молдавия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 апр – РИА Новости. В Оргееве, третьем по величине городе Молдавии, при поддержке бизнесмена Илана Шора будут восстановлены братские могилы военных и мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщила депутат парламента Марина Таубер.
"К 80-летию Победы мэрия Оргеева при поддержке Шора приступает к реконструкции братских могил солдат и мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны. Это дело чести и наш общий долг. Братская могила, где покоятся бойцы, павшие в те страшные годы, находится на городском кладбище, а в микрорайоне Слобозия Доамней расположена могила расстрелянных евреев", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Полиция Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Молдавии неизвестные демонтировали мемориал советским солдатам
9 февраля, 15:08
Политик подчеркнула, что мэрия Оргеева также сотрудничает с национальным координационным комитетом "Победа", активисты которого проведут необходимые работы в архивах для восстановления как можно больше имен бойцов, похороненных на городском кладбище.
Ранее национальный комитет "Победа" объявил о старте памятных мероприятий в честь 80-летия освобождения Молдавии от фашистской оккупации и 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашизма.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
Разрушенный обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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24 февраля, 18:00
 
В миреМолдавияРумынияВенгрияИлан ШорМарина Таубер
 
 
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