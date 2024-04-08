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Более 2 тысяч льготных микрозаймов получили саратовские предприниматели - РИА Новости, 08.04.2024
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15:05 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/mikrozaymy-1938607177.html
Более 2 тысяч льготных микрозаймов получили саратовские предприниматели
Более 2 тысяч льготных микрозаймов получили саратовские предприниматели - РИА Новости, 08.04.2024
Более 2 тысяч льготных микрозаймов получили саратовские предприниматели
Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области предоставил 2064 микрозайма на общую сумму 2,6 миллиарда рублей бизнесменам и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:05
2024-04-08T15:05
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области предоставил 2064 микрозайма на общую сумму 2,6 миллиарда рублей бизнесменам и самозанятым гражданам, сообщает пресс-служба министерства экономического развития области. Наиболее активно финансовой поддержкой пользовались предприниматели города Саратова, Балаковского, Энгельсского, Татищевского, Хвалынского, Лысогорского муниципальных районов. Министр экономического развития области Андрей Разборов отметил, что благодаря слаженной, целенаправленной работе региональный Фонд микрокредитования за три месяца 2024 года нарастил объемы финансовой поддержки предпринимателей и самозанятых граждан. "Так, за весь период деятельности Фондом предоставлено 2064 микрозайма на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. В этом году планируется оказать поддержку субъектам МСП и самозанятым на сумму не менее 335 миллионов рублей", - сказал Разборов, его слова приводит пресс-служба. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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саратовская область, саратов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты
Твой бизнес, Саратовская область, Саратов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Нацпроекты

Более 2 тысяч льготных микрозаймов получили саратовские предприниматели

© iStock.com / Konstantin YuganovДевушка работает на складе
Девушка работает на складе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / Konstantin Yuganov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области предоставил 2064 микрозайма на общую сумму 2,6 миллиарда рублей бизнесменам и самозанятым гражданам, сообщает пресс-служба министерства экономического развития области.
Наиболее активно финансовой поддержкой пользовались предприниматели города Саратова, Балаковского, Энгельсского, Татищевского, Хвалынского, Лысогорского муниципальных районов.
Министр экономического развития области Андрей Разборов отметил, что благодаря слаженной, целенаправленной работе региональный Фонд микрокредитования за три месяца 2024 года нарастил объемы финансовой поддержки предпринимателей и самозанятых граждан.
«
"Так, за весь период деятельности Фондом предоставлено 2064 микрозайма на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. В этом году планируется оказать поддержку субъектам МСП и самозанятым на сумму не менее 335 миллионов рублей", - сказал Разборов, его слова приводит пресс-служба.
Поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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Твой бизнесСаратовская областьСаратовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаНацпроекты
 
 
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