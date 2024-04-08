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Более 5 тысяч женщин прошли маммографию с начала года в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2024
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Новости Подмосковья
 
16:55 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/mammografiya-1938659597.html
Более 5 тысяч женщин прошли маммографию с начала года в Подмосковье
Более 5 тысяч женщин прошли маммографию с начала года в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2024
Более 5 тысяч женщин прошли маммографию с начала года в Подмосковье
Свыше пяти тысяч женщин прошли с начала текущего года маммографию в Московской области, в результате почти у 500 были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:55
2024-04-08T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Свыше пяти тысяч женщин прошли с начала текущего года маммографию в Московской области, в результате почти у 500 были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Записаться на исследование смогут женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет. Сделать это можно через портал госуслуг "Здоровье". "Новообразования молочной железы – одно из самых распространенных заболеваний у женщин. Рак груди эффективнее поддается лечению, если выявлен на ранней стадии. С этой целью я призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что женщины, у которых были выявлены отклонения, были направлены на дополнительную диагностику и лечение. Кроме того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 5 тысяч женщин прошли маммографию с начала года в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант настраивает цифровой маммограф
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Лаборант настраивает цифровой маммограф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Свыше пяти тысяч женщин прошли с начала текущего года маммографию в Московской области, в результате почти у 500 были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Записаться на исследование смогут женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет. Сделать это можно через портал госуслуг "Здоровье".
"Новообразования молочной железы – одно из самых распространенных заболеваний у женщин. Рак груди эффективнее поддается лечению, если выявлен на ранней стадии. С этой целью я призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что женщины, у которых были выявлены отклонения, были направлены на дополнительную диагностику и лечение.
Кроме того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву.
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