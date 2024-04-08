https://ria.ru/20240408/mammografiya-1938659597.html

Более 5 тысяч женщин прошли маммографию с начала года в Подмосковье

Более 5 тысяч женщин прошли маммографию с начала года в Подмосковье - РИА Новости, 08.04.2024

Более 5 тысяч женщин прошли маммографию с начала года в Подмосковье

Свыше пяти тысяч женщин прошли с начала текущего года маммографию в Московской области, в результате почти у 500 были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:55

2024-04-08T16:55

2024-04-08T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Свыше пяти тысяч женщин прошли с начала текущего года маммографию в Московской области, в результате почти у 500 были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Записаться на исследование смогут женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет. Сделать это можно через портал госуслуг "Здоровье". "Новообразования молочной железы – одно из самых распространенных заболеваний у женщин. Рак груди эффективнее поддается лечению, если выявлен на ранней стадии. С этой целью я призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что женщины, у которых были выявлены отклонения, были направлены на дополнительную диагностику и лечение. Кроме того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву.

https://ria.ru/20240405/krov-1938035678.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)