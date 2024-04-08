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В Китае обратили внимание на странную деталь во время визита Лаврова - РИА Новости, 08.04.2024
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16:09 08.04.2024 (обновлено: 17:11 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/lavrov-1938637542.html
В Китае обратили внимание на странную деталь во время визита Лаврова
В Китае обратили внимание на странную деталь во время визита Лаврова - РИА Новости, 08.04.2024
В Китае обратили внимание на странную деталь во время визита Лаврова
Пользователи "Гуаньча" обратили внимание на наличие красной дорожки, постеленной главе МИД России Сергею Лаврову в Пекине, которой не было во время визита... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:09
2024-04-08T17:11
в мире
китай
россия
пекин
сергей лавров
джанет йеллен
ван и (политик)
оон
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пользователи "Гуаньча" обратили внимание на наличие красной дорожки, постеленной главе МИД России Сергею Лаврову в Пекине, которой не было во время визита министра финансов США Джанет Йеллен."Вижу красную ковровую дорожку. А Йеллен не будет ревновать?" — задался вопросом пользователь."Йеллен приехала без приглашения, так что никакой красной ковровой дорожки у нее не было. А вот у Лаврова — была", — добавил второй."Старый друг приехал", — отметил другой."Если Россия и Китай возглавят угнетаемые государства, мир ждут невиданные за последнюю сотню лет изменения", — предположил комментатор."По крайней мере он заслуживает куда больше доверия, чем та американская старуха!" — подытожил читатель.Ранее в понедельник Лавров прибыл с визитом в Пекин. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И. Ожидается, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937812224.html
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Прибытие Лаврова в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Пекин в понедельник. На кадрах глава внешнеполитического ведомства спускается по трапу самолета и обменивается рукопожатиями с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.
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в мире, китай, россия, пекин, сергей лавров, джанет йеллен, ван и (политик), оон, брикс, шос
В мире, Китай, Россия, Пекин, Сергей Лавров, Джанет Йеллен, Ван И (политик), ООН, БРИКС, ШОС

В Китае обратили внимание на странную деталь во время визита Лаврова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пользователи "Гуаньча" обратили внимание на наличие красной дорожки, постеленной главе МИД России Сергею Лаврову в Пекине, которой не было во время визита министра финансов США Джанет Йеллен.
"Вижу красную ковровую дорожку. А Йеллен не будет ревновать?" — задался вопросом пользователь.
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"Йеллен приехала без приглашения, так что никакой красной ковровой дорожки у нее не было. А вот у Лаврова — была", — добавил второй.
"Старый друг приехал", — отметил другой.
"Если Россия и Китай возглавят угнетаемые государства, мир ждут невиданные за последнюю сотню лет изменения", — предположил комментатор.
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"По крайней мере он заслуживает куда больше доверия, чем та американская старуха!" — подытожил читатель.
Ранее в понедельник Лавров прибыл с визитом в Пекин. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И. Ожидается, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреКитайРоссияПекинСергей ЛавровДжанет ЙелленВан И (политик)ООНБРИКСШОС
 
 
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