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В Китае обратили внимание на странную деталь во время визита Лаврова
В Китае обратили внимание на странную деталь во время визита Лаврова - РИА Новости, 08.04.2024
В Китае обратили внимание на странную деталь во время визита Лаврова
Пользователи "Гуаньча" обратили внимание на наличие красной дорожки, постеленной главе МИД России Сергею Лаврову в Пекине, которой не было во время визита... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:09
2024-04-08T16:09
2024-04-08T17:11
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пользователи "Гуаньча" обратили внимание на наличие красной дорожки, постеленной главе МИД России Сергею Лаврову в Пекине, которой не было во время визита министра финансов США Джанет Йеллен."Вижу красную ковровую дорожку. А Йеллен не будет ревновать?" — задался вопросом пользователь."Йеллен приехала без приглашения, так что никакой красной ковровой дорожки у нее не было. А вот у Лаврова — была", — добавил второй."Старый друг приехал", — отметил другой."Если Россия и Китай возглавят угнетаемые государства, мир ждут невиданные за последнюю сотню лет изменения", — предположил комментатор."По крайней мере он заслуживает куда больше доверия, чем та американская старуха!" — подытожил читатель.Ранее в понедельник Лавров прибыл с визитом в Пекин. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И. Ожидается, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Прибытие Лаврова в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Пекин в понедельник. На кадрах глава внешнеполитического ведомства спускается по трапу самолета и обменивается рукопожатиями с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.
2024-04-08T16:09
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В мире, Китай, Россия, Пекин, Сергей Лавров, Джанет Йеллен, Ван И (политик), ООН, БРИКС, ШОС