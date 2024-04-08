https://ria.ru/20240408/kurganskaya-1938543400.html

В Курганской области эвакуировали почти 600 человек

В Курганской области эвакуировали почти 600 человек - РИА Новости, 08.04.2024

В Курганской области эвакуировали почти 600 человек

Почти 600 человек эвакуировали в Курганской области из зон возможного затопления в связи с паводком, большинство разместились у родственников, сообщила в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:05

2024-04-08T12:05

2024-04-08T12:05

происшествия

жилье

курганская область

курган

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Почти 600 человек эвакуировали в Курганской области из зон возможного затопления в связи с паводком, большинство разместились у родственников, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. Губернатор региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории Курганской области режим повышенной готовности. "Проводится превентивная эвакуация населения, попадающего в зону возможного затопления из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и (города) Кургана. По состоянию на 09.00 (07.00 мск) 8 апреля эвакуирован 571 человек. Из них 482 разместились у родственников, 89 человек– в шести пунктах временного размещения", - говорится в сообщении. По данным правительства, подтоплено восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог. Власти продолжают информировать население о складывающейся обстановке, проводить превентивную эвакуацию, берегоукрепительные работы и оказывать адресную помощь жителям, уточняется в сообщении. Ранее главное управление МЧС сообщило, что, согласно прогнозу вероятных ЧС и их последствий, обусловленных паводкоопасным периодом, 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов и 5,55 тысяч приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены на территории Курганской области в этом году. В зоне ЧС окажутся 18718 человек, из них 3649 детей.

https://ria.ru/20240408/chs-1938481116.html

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

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происшествия, жилье, курганская область, курган, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024