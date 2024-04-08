https://ria.ru/20240408/kurganskaya-1938502721.html

В Курганской области началась эвакуация жителей пяти районов

В Курганской области началась эвакуация жителей пяти районов - РИА Новости, 08.04.2024

В Курганской области началась эвакуация жителей пяти районов

Спасатели приступили к превентивной эвакуации населения из пяти районов Курганской области и областного центра, которые могут попасть в зону паводка, рассказали РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:08

2024-04-08T10:08

2024-04-08T10:08

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Спасатели приступили к превентивной эвакуации населения из пяти районов Курганской области и областного центра, которые могут попасть в зону паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Проводится превентивная эвакуация населения, попадающего в зону возможного затопления из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Кургана", - говорится в сообщении. По данным ведомства, из-за прогнозируемой "сложной паводковой обстановки" силы регионального главка МЧС работают в режиме чрезвычайной ситуации. Группировка наращивается, дополнительно прибыли уже порядка 100 человек и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств. "По состоянию на 09.00 8 апреля, эвакуирован 571 человек. Из них 482 разместились у родственников, 89 человек – в шести пунктах временного размещения. Подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог. Продолжается информирование населения о складывающейся обстановке, проведение эвакуации, берегоукрепительные работы и оказание адресной помощи населению", - резюмирует МЧС.

https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html

курганская область

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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия