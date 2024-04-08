https://ria.ru/20240408/krym-1938468993.html

Минобороны рассекретило документы по Крымской операции 1944 года

Минобороны рассекретило документы по Крымской операции 1944 года - РИА Новости, 08.04.2024

Минобороны рассекретило документы по Крымской операции 1944 года

Минобороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел "Победное дыхание крымской весны 44-го", посвящённый Крымской стратегической... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T00:15

2024-04-08T00:15

2024-04-08T00:15

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минобороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел "Победное дыхание крымской весны 44-го", посвящённый Крымской стратегической наступательной операции. Крымская операция началась 80 лет назад, 8 апреля 1944 года. Главным ее итогом стали разгром удерживавшей Крым 17-й немецкой армии и полное освобождение Крымского полуострова силами 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской флотилией. "В мультимедийном разделе "Победное дыхание крымской весны 44-го" рассказывается о стремительном наступлении Красной Армии на Крымском полуострове, а также героизме красноармейцев и их подвигах, совершенных в апрельских боях 1944 года. История тех героических дней представлена документами из фондов ЦАМО РФ", - отметили в ведомстве. Как отмечают в министерстве, успех операции во многом был обеспечен стремительностью выдвижения советских войск. До подхода к Севастополю средний темп продвижения Красной Армии составлял около 20 км в сутки (максимальный – до 65 км). В таких условиях гитлеровцы не могли закрепиться на промежуточных рубежах обороны и вынуждены были отступать. Согласно опубликованным в разделе документам, советское командование планировало начать Крымскую операцию (третий "сталинский" удар) в первых числах марта 1944 года. Главный удар предполагалось нанести силами 51-й армии генерала-лейтенанта Якова Крейзера с плацдарма, занятого на южном берегу Сиваш. Однако впоследствии было решено перенести сроки. О таком решении ходатайствовал перед высшим руководством страны представитель Ставки Верховного главнокомандования маршал Советского Союза Александр Василевский (кодовая фамилия в документах – Александров). В шифрограмме от 4 марта 1944 года он подробно докладывал Иосифу Сталину (кодовая фамилия – Иванов) о ситуации в районе предстоящих действий: "Прошедший вчера и сегодня дождь окончательно вывел из рабочего состояния дороги. Весь автотранспорт стоит на дорогах в грязи… При таком состоянии дорог начинать операцию нельзя: не сумеем за продвигающимися войсками подать не только пушки и снаряды, но даже продовольствие и кухни". В итоге Ставка решила приступить к операции в тот момент, когда советские войска начали бои за Одессу, тем самым лишив немцев возможности снабжать свои гарнизоны в Крыму через Одесский порт. Наступление Красной Армии началось внезапно и решительно. В своем боевом донесении от 9 апреля 1944 года командующий войсками 4-го Украинского фронта генерал армии Федор Толбухин писал об огромном уроне, который был нанесен гитлеровской армии: "Всего войсками фронта, по далеко не полным данным, за два дня боев уничтожено свыше 5500 солдат и офицеров, 44 танка, 21 самолет. Захвачено свыше 1100 пленных, пять самоходных орудий, шесть шестиствольных минометов, 337 пулеметов, 86 орудий разных калибров, 48 минометов, 2688 винтовок и автоматов". В течение трёх дней советские войска вели ожесточённые бои и к исходу дня 10 апреля прорвали оборону противника на Перекопском перешейке и южнее Сиваша. Кроме того, войсками отдельной Приморской армии в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции был захвачен плацдарм в районе Керчи. Гитлеровцы, боясь окружения, стали беспорядочно отступать, в том числе с Керченского полуострова. Моряки Черноморского флота поддерживали наступление сухопутных подразделений на приморских флангах, а также срывали эвакуацию гитлеровцев по морю. В результате многочисленных атак на вражеские морские коммуникации было уничтожено более 42 тысяч немецких и румынских солдат и офицеров. Особо отличилась в срыве вражеской эвакуации 1-я Севастопольская бригада торпедных катеров, что было отмечено в заключении штаба Черноморского флота о боевой деятельности данного соединения: "В результате боевых действий торпедных катеров на коммуникациях противника потоплено 9 транспортов (28 000 тонн), 3 быстроходные десантные баржи, 5 самоходных барж, 1 сухогрузная баржа, 1 сторожевой катер общим водоизмещением 30 000 тонн". Решительному разгрому противника на море вблизи Крымского полуострова способствовали и действия авиации. Летчики прикрывали корабли в пунктах базирования и на переходах, вели разведку целей и указывали их морякам, а также сами наносили удары по вражеским судам. После скорого обрушения вражеской обороны советские войска устремились вглубь полуострова: 2-я гвардейская армия наступала вдоль западного берега Крыма на Евпаторию, 51-я – через степи на Симферополь, а отдельная Приморская армия продвигалась через Феодосию на Севастополь. 13 апреля 1944 года они освободили Евпаторию, Симферополь, Феодосию и многие другие населенные пункты. Было взято в плен большое количество солдат и офицеров противника. В сводке штаба 4-го Украинского фронта от 14 апреля 1944 года приведены показания некоторых из них. По словам военнопленных, немецкое командование, осознавая свое безысходное положение, приказало начать эвакуацию из Крыма. Однако отходу фашистских частей и соединений помешала Красная Армия: "Пленный подполковник... Буду Флорин, захваченный 13 апреля в районе юго-западнее Сейтлер (ныне пос. Нижнегорский – ред.), показал: дивизия имела задачу отходить на Симферополь, но в ходе отступления была разбита, вся ее техника потеряна... По словам пленных, румынские и немецкие части находятся в состоянии паники... Потери румынских частей достигают 70%". Отступая, проходя через крымские села и города, гитлеровская армия традиционно применяла тактику "выжженной земли". Об их вандализме свидетельствуют письменные показания (оригинал и перевод) румынского подполковника Иона Попа, который был взят в плен в ходе Крымской операции. По его словам, 10 апреля 1944 года, находясь со своим горно-стрелковым батальоном в Ялте, он ознакомился с немецким планом по разрушению города. Согласно ему, 15 апреля 1944 года оккупанты уничтожили в Ялте порт, электростанцию, водохранилище, водопровод и многие промышленные предприятия. Кроме разрушения инфраструктуры гитлеровцам было предписано изымать у мирного населения сельскохозяйственных животных. В ходе боев за Крым советские воины проявили массовый героизм, мужество и самоотверженность. Описан последний подвиг генерала-майора авиации Николая Токарева в историческом формуляре 5-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС Черноморского флота. Тогда, в конце января 1944 года, генерал лично повел два торпедоносца на уничтожение морских целей вблизи Евпатории. Там советские летчики встретили противодействие со стороны зенитной артиллерии и авиации противника. "Презирая смерть, генерал Токарев повел свой самолет на цель…, на третьем заходе сбросил торпеду. Но в это время зенитной артиллерией и истребителями противника самолет был подбит и загорелся. У Николая Александровича были перебиты обе ноги, но, превозмогая боль, уже теряя сознание, он стремился дотянуть до земли, посадить машину, чтобы спасти экипаж. Вот скоро земля – его родной город Евпатория. Токарев собрал последние силы и блестяще посадил горящую машину. Герой умер, но штурман и стрелок были спасены", – сообщается в документе. Несколько документов, опубликованных в разделе, посвящены бессмертному подвигу девяти Героев Советского Союза, который был совершен 13 апреля 1944 года в селе Ашаг-Джамин (ныне Геройское). Тогда девять разведчиков 19-го танкового корпуса 51-й армии десантом на танке ворвались на окраину населенного пункта, который, как выяснилось, был занят румынским батальоном. В ходе боя у советского танка прямым попаданием снаряда было выведено из строя орудие. Спешившиеся разведчики стали прикрывать его отход. Несмотря на то, что обезоруженную технику удалось вывести из зоны поражения, сами бойцы оказались отрезанными от своих войск. "В течение двух часов они вели неравный бой в окружении, отбив три румынские атаки. На предложения румынского капитана сдаться в плен разведчики отвечали огнем. Израсходовав все боеприпасы, герои-разведчики вступили в рукопашный бой – 20 минут длился неравный бой. Большинство разведчиков имели по несколько ранений и были схвачены. На допросе у румынского капитана ни один из них не дал никаких показаний о своих частях. Разведчикам ломали руки, ноги, кололи штыками, но ни один не промолвил ни слова... Утомившись пытками, румыны вывели за село и расстреляли всех героев", – сообщается в краткой истории 91-го мотоциклетного батальона. Во время отхода румынских войск местные жители, собираясь похоронить тела разведчиков, обнаружили среди них одного выжившего – рядового Василия Ершова. Они спасли его и укрыли в одном из домов. Когда оккупанты полностью покинули село, сельчане отправили раненого на излечение. В мае 1944 года всем девяти бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза. Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов о боях за освобождение Крымского полуострова от фашистских оккупантов, самоотверженности и героизме советских воинов направлена на прославление подвигов героев Отечества, охрану и защиту исторической правды.

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https://ria.ru/20240119/muzey-1922280215.html

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симферополь, россия, николай токарев, иосиф сталин (джугашвили), евпатория, общество, республика крым